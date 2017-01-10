发改委称中国去年GDP料增6.7%左右 供给侧结构改革初见成效（更新版）

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路透北京1月10日 - 中国国家发改委主任徐绍史周二表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

他在国新办新闻发布会上并表示，“三去一降一补”是供给侧结构性改革的五大重点任务，去年是开局之年，一个总体设计已经完成，工作机制基本建立起来，分别建立了去产能、去杠杆、降成本三个部际联席会议和房地产市场调控协调小组等，再加上各级地方政府，这个机制就比较完善，也已经有效运转起来。

“2017年我们经济发展面临的内外环境依然复杂严峻，总的来看，世界经济缓慢复苏，但是不确定、不稳定因素明显增多。国内经济虽然缓中趋稳、稳中向好，但是仍然面临一些突出矛盾和问题，”徐绍史称，“...还是那句话，我们有信心、有条件、有能力确保经济运行在合理区间。”

他介绍说，过去一年中国经济一直运行在合理区间，预计2016全年GDP增速也可以在6.7%左右；“三去一降一补，也就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板初见成效。

具体来看，去年去产能的年度任务已经提前超额完成，确定的钢铁去产能目标是4,500万吨，煤炭去产能目标是2.5亿吨，这些产能涉及到需要重新安置职工，煤炭2.5亿吨的产能涉及到62万职工，钢铁4,500万吨的产能涉及到18万的职工，到去年年底安排的职工已经接近70万。

去杠杆则要利用市场化和法治化的办法，进一步有力、有序地推进，这是一个目标。第二个目标，一定要遏制住非金融企业杠杆率的上升，绝对不能比现有水平再提高。第三个目标，在这个过程当中还要防止少量企业的恶意逃废债。

至于降成本还是老办法，一个是简政放权，进一步降低制度交易成本；二是减税降费，今年会有更大的力度，尤其是要清理红顶中介的不合理收费。

补短板依然是很重要的工作，以“十三五”规划确定的165个重点工程和重点项目为主体，通过财政资金的杠杆作用，更好地撬动社会投资，特别是推进PPP，来补齐公共服务和公共设施的短板，更好地服务民众，保障民众的基本需要

至于房地产去库存，连续九个月库存都在下降。现在的矛盾是一二线城市的高房价，三四线城市的高库存，相关部门和地方政府分城施策。最近房价已经得到有效控制，正在制定房地产业健康平稳发展的长效机制，包括一些法律法规规定和财政金融政策。当然，去库存还要考虑到有一亿人要进城。要把棚户区改造的货币化安置和城镇化过程中消除三四线城市的库存结合起来。

徐绍史透露，2016年全年对外非金融类直接投资估计会达到1,700亿美元；同时也重申，中国支持对外投资这个政策没有变，也不会变。

中国将于1月20日发布2016年四季度宏观经济数据。中国国家统计局周二公布，2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，这是PPI连续第四个月同比正增长，并创2011年9月以来最大增幅，当时为上涨6.5%。

**企业杠杆率问题需要重视，但亦不必过于担忧**

至于中国的债务率问题，徐绍史强调，一是中国的总杠杆率在主要经济体当中还是处于中等水平，并不明显偏高，从数据来看，在250%左右，大体上跟美国相当，低于日本、西班牙、法国和英国。

二是政府和居民的杠杆率在主要经济体当中是最低的，政府的杠杆率大概只有40%，居民的杠杆率也是40%，中央政府也就16%，地方政府稍微高一点。

三是非金融企业的杠杆率偏高，大家的看法也相对比较一致，测算的结果大概有150%左右，这个是高于其他一些主要经济体的。

“这个问题需要引起重视，”徐绍史称，要积极降低企业杠杆率，防范企业高杠杆率带来的风险；但同时也不必过于担忧。

他表示，降低企业杠杆率还是要综合施策，市场化、法治化的债转股只是国务院积极稳妥降低企业杠杆率七条措施之一，其他六条措施还要跟进去，比如说加快“僵尸企业”的出清，深化企业的改革，建立企业自身债务杠杆约束的长效机制，因为企业也不能不顾资产负债率就去借债、举债，形成很重的债务负担。

去年10月份国家发布了积极稳妥降低企业杠杆率的文件，银行、实施机构和企业都积极响应。目前商业银行和资产管理公司等，已经跟煤炭、钢铁、有色、建筑工程、交通运输这些领域的23家企业签订了市场化债转股框架协议，整个协议额超过3,000亿人民币。

**2017年钢铁煤炭去产能方案春节前可以出台**

徐绍史透露，2017年去产能的要求会更高，“三去一降一补”任务会更重，压力也会更大，目前正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，春节之前这个方案就可以下来，科学确定任务目标。

“要进一步强化安全标准和落后产能的标准，‘僵尸企业’一定要作为‘牛鼻子’，加快退出关停，”他说。

在谈到近期钢铁煤炭价格的上升时，徐绍史称，价格走高一是因为前期超跌，就是经济增速放缓的时候价格超跌；二是库存的回补，由于经济运行比较平稳，企业需要回补库存。

三是主动减产，钢铁和煤炭企业根据去产能的需要，压缩了产量；四是政策预期，大家觉得去产能力度在不断加大，可能供应量会减少，价格可能回升。

“但是总体上来看，供需的基本面没有根本性的改变，价格的波动是一个短期因素的综合结果，它也符合经济稳中向好、需求增加的趋势。”他说。（完）

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