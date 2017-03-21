北大报告预计今年中国经济增速6.6% 政策利率有望继续上调10-20BP

路透北京3月21日 - 中国北大经济政策研究所课题组周二发布报告称，中国经济今年开局维持平稳，预计一季度GDP保持强劲增长，同比增长达6.8%；但二季度及之后一段时间继续上行的空间较为有限，年内余下三季度增速将会逐步放缓至6.5%，全年经济增长有望达到6.6%左右。

报告并指出，当前金融去杠杆已成为政策重心，政策性利率预计将逐步上调，今年有望继续上调10-20个基点；此外，央行近期仍会保持较为严格的资本项目管制，加上政策利率上调会推高市场利率，预计资本流出压力会在可控范围内，外汇市场相对稳定。

“人民币兑美元汇率将短期内会在6.9左右到7左右震荡，今年中期随着美联储再次加息或将突破7.0，但是大幅贬值或者升值的可能性几乎不存在。”报告称。

“两会”上政府将2017年政策重心调整为保证经济稳定增长的同时遏制金融风险和资产泡沫。保持扩张财政政策，据课题组估算，2017年预算财政赤字GDP占比实际超过4%。

中国实体经济2016下半年开始企稳，今年开局继续平稳，1-2月规模以上增加值同比增速从去年12月的6.0%加快至6.3%，固定资产投资同比增速加快至8.9%。但社会商品零售额同比增长下滑至9.5%，房地产投资增速降至8.9%。

中国此前发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。（完）