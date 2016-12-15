中国明年经济料增6.5% 人民币汇率明年底贬至7.3--高盛高华

路透北京12月15日 - 高盛高华在最新报告中预计，中国2017年经济增速将温和放缓至6.5%，呈现前高后低走势，通胀率上升至2.3%，要警惕PPI迅速走高对CPI的转嫁。他们并称，人民币兑美元明年年底或跌至7.3。

高盛高华报告表示，今年房地产市场对中国经济增长的贡献或达1个百分点，但明年房价和交易量增速均将大幅放缓，受此影响，贡献率将降至0.2个百分点。

今年另一支撑经济增长的重要周期性行业--汽车业明年可能也将成拖累。高盛高华预计汽车业对GDP增速的贡献可能会从今年的0.3个百分点降至0.06个百分点。

高盛预计明年一二季度经济增长6.5%，三四季度增速降至6.4%。考虑到明年是换届之年，高层对各项目标（尤其是经济增长目标）落空的容忍度较低，一旦经济表现差于预期，政策可能很快转向刺激增长，如通过基建予以支持。

该投行表示，明年存款准备金率至少应下调两次，确保系统内有利的流动性状况，但政府也有可能采用其它流动性管理工具，避免被公众认为政策立场过于宽松，最近几个季度就显现出这种偏好。

高盛高华认为，若政府仍致力于实现至少6.5%的增速目标，通胀风险倾向于上行且未来数年可能进一步上升，除非政府对增长目标展现出更大的灵活度，或推出诸如开放垄断行业等的改革措施。人民币则可能面临持续贬值的压力，预计2017年底人民币兑美元为7.3。

中国此前公布的11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值。（完）