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中国财经 | 2013年 5月 9日 星期四 07:29 BJT

中国高层号召厉行节约 高端餐饮业深受伤

路透北京5月8日(记者 药朝清/Megha Rajagopalan) - 中国国家主席习近平要求厉行节约，反对铺张浪费，这令高端餐饮业受到冲击，高端餐厅门可罗雀，昂贵食物和饮品销售大幅下滑。

北京以及其他大城市的高端餐厅最先受到影响。习近平去年11月发起的这次行动旨在应对中国的贪腐，平息对某些官员生活方式的抨击。

供应商称，随着奢华的政府宴会数量的减少，类似海参、鲍鱼这样昂贵佳肴的销售也急剧下滑。

上月底，美林阁关闭了位于北京西边的一家旗舰店。

美林阁的一名经理周桂红说：“因为亏损严重只好关闭。这家店主要依靠政府消费， 所以难以维持。”

包括周本人在内的大约130名员工全部失业。

中国首家上市民营餐饮企业湘鄂情(002306.SZ)今年第一季度录得6,840万元(1,100万美元)的净亏损。该公司去年同期盈利4,620万元。

官方数据显示，中国餐饮营收今年第一季度增长8.5%，去年全年增长13.6%，今年第一季度，大型餐饮集团的销售下滑2.6%，而去年同期为增加12.9%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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