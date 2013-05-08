中国高层号召厉行节约 高端餐饮业深受伤

交银中国财富景气指数上扬 经济回暖小康家庭信心增强

路透上海4月11日 - 中国国有商业银行--交通银行周二发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调查结果显示，全国两会更加关注就业和医保等民生问题，并传递出进一步为实体经济降负的政策信号，小康家庭对未来经济发展的信心有所增强。