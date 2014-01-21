《信报》：中国经济“去杠杆” GDP增速料续放缓

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月21日社评）
中国国家统计局昨天公布，2013年GDP按年增长7.7%，主要仍由投资拉动。预料政府今年将力保经济于潜在增长区间运行，并加快调整结构。由于需要收缩依靠金融扩张拉动增长的“水分”，淘汰落后和过剩产能，在实体经济须“去杠杆”背景下，投资增速预料会减慢，使今年经济增长速度有可能进一步放缓。
中国经济转型当前面对最大的一个问题是金融资源错配。通过收紧信贷，提高资金利率倒迫产能过剩产业去杠杆，提高信贷存量和增量的使用效率，相信是今年央行的政策重点，守紧货币中性偏紧的立场。
然而，利率上升无可避免抑制投资意欲，对经济产生一定下行压力。潜在金融风险和利率走高对经济的负面影响，实在不容忽视。
照未来发展形势看，中国经济需求结构、产业结构和要素分配结构失衡发展和长期扭曲的格局，令经济转型和升级需通过GDP减速进行调整。当前潜在增长率已降至7%-8%的区间，相信政府今年会继续以“托底”稳增长的方式，并加快调整结构，实现市场化改革的目标。
中央强调保持稳健货币政策和积极财政政策。由于通胀暂无剧化迹象，估计财政政策紧缩的风险不大，反而在经济和金融机构去杠杆的过程中，资金利率上升，央行在防范信贷风险和稳定增长之间，需要作出有效平衡，益增货币政策的调控难度，成为今年经济波动的主要风险来源。
在调整结构和经济去杠杆的背景下，相信今年GDP仍会继续降速，但也清楚看到，当前的发展风险，关键在于能否提高投入产出效率，以巩固增长模式得以平稳转换的基础。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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