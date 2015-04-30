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亚洲 | 2015年 4月 30日 星期四 15:54 BJT

中国经济：一季度重庆GDP增速全国第一，东北三省和山西增速排名靠后

路透北京4月30日 - 中国今年一季度全国31个省（市、自治区）国内生产总值（GDP）
数据全部出炉，梳理可看出地区发展差异巨大。其中，重庆当季GDP同比增长10.7%，增速排
名第一；而东北三省和山西增速排名靠后，尤其是辽宁以1.9%的增速垫底。
    
    根据各省统计局和人民网整理的数据显示，有18个省份一季度经济增速超过全国，其中
绝大对数为中西部省份；而包括北京和上海在内的10个省市增速低于7.0%。
    
    此外，受京津冀战略的推动，河北当季经济增速较上年同期提高2个百分点，增速提升
最快；天津经济增速亦达到9.3%，全国排名第四。北京则为增长6.8%，连续两年为跑赢全国
水平。
    
    长江经济带区域省份增速亦普遍超过全国水平，贵州增速仅次于重庆，江苏、浙江等增
速亦超过8%，排名稍靠后的四川和云南分别增长7.4%和7.2%。上海增长6.6%，排名区域最低
。
    
    重庆市统计局副局长张富民在一季度经济运行发布会上表示，一季度全市经济主要呈现
工业经济稳定增长，企业效益持续提高，同时对外贸易高速增长等特点。
    
    “随着国家‘一带一路’和长江经济带战略实施，给予了重庆开放开发新的战略机遇..
.重庆经济增长有望继续保持平稳发展的良好态势。”张富民说。
    
    东北三省增速普遍靠后，且远低于全国水平。人民网援引中央财经大学中国企业研究中
心主任刘姝威称，东北三省正处于经济转型期的阵痛期之中，大量国有大中型企业正在或者
已经寻找到了新的经济增长点。
    
    她并认为，在东北存在着大量“小而美”的企业和青年创业者，很多新业态和小型企业
并未能进入传统统计范畴，但这些新型企业也正是东北未来经济的动力和方向所在。
    
    山西省一季度经济增长2.5%，排名倒数第二。山西省统计局副局长张晓东介绍称，受市
场需求不旺、传统产业产能过剩等影响，全省经济下行压力仍在加大，形势依然复杂严峻。
    
    该省一季度工业生产明显放缓，规模以上工业增加值同比下降2.9%，其中煤炭工业下降
2.8%。
    
    以下为各省（市、自治区）一季度GDP增速情况：
    
 省（市、自治区  增速（%）
 ）              
 重庆                 10.7
 贵州                 10.4
 西藏                 10.0
 天津                  9.3
 江西                  8.8
 安徽                  8.6
 湖北                  8.5
 福建                  8.5
 江苏                  8.4
 湖南                  8.4
 浙江                  8.2
 山东                  7.8
 甘肃                  7.8
 广西                  7.6
 青海                  7.5
 四川                  7.4
 广东                  7.2
 云南                  7.2
 河南                  7.0
 内蒙古                7.0
 宁夏                  7.0
 陕西                  6.9
 新疆                  6.9
 北京                  6.8
 上海                  6.6
 河北                  6.2
 吉林                  5.8
 黑龙江                4.8
 海南                  4.7
 山西                  2.5
 辽宁                  1.9
 全国                  7.0
 （完）

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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