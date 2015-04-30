中国经济：一季度重庆GDP增速全国第一，东北三省和山西增速排名靠后

路透北京4月30日 - 中国今年一季度全国31个省（市、自治区）国内生产总值（GDP） 数据全部出炉，梳理可看出地区发展差异巨大。其中，重庆当季GDP同比增长10.7%，增速排 名第一；而东北三省和山西增速排名靠后，尤其是辽宁以1.9%的增速垫底。 根据各省统计局和人民网整理的数据显示，有18个省份一季度经济增速超过全国，其中 绝大对数为中西部省份；而包括北京和上海在内的10个省市增速低于7.0%。 此外，受京津冀战略的推动，河北当季经济增速较上年同期提高2个百分点，增速提升 最快；天津经济增速亦达到9.3%，全国排名第四。北京则为增长6.8%，连续两年为跑赢全国 水平。 长江经济带区域省份增速亦普遍超过全国水平，贵州增速仅次于重庆，江苏、浙江等增 速亦超过8%，排名稍靠后的四川和云南分别增长7.4%和7.2%。上海增长6.6%，排名区域最低 。 重庆市统计局副局长张富民在一季度经济运行发布会上表示，一季度全市经济主要呈现 工业经济稳定增长，企业效益持续提高，同时对外贸易高速增长等特点。 “随着国家‘一带一路’和长江经济带战略实施，给予了重庆开放开发新的战略机遇.. .重庆经济增长有望继续保持平稳发展的良好态势。”张富民说。 东北三省增速普遍靠后，且远低于全国水平。人民网援引中央财经大学中国企业研究中 心主任刘姝威称，东北三省正处于经济转型期的阵痛期之中，大量国有大中型企业正在或者 已经寻找到了新的经济增长点。 她并认为，在东北存在着大量“小而美”的企业和青年创业者，很多新业态和小型企业 并未能进入传统统计范畴，但这些新型企业也正是东北未来经济的动力和方向所在。 山西省一季度经济增长2.5%，排名倒数第二。山西省统计局副局长张晓东介绍称，受市 场需求不旺、传统产业产能过剩等影响，全省经济下行压力仍在加大，形势依然复杂严峻。 该省一季度工业生产明显放缓，规模以上工业增加值同比下降2.9%，其中煤炭工业下降 2.8%。 以下为各省（市、自治区）一季度GDP增速情况： 省（市、自治区 增速（%） ） 重庆 10.7 贵州 10.4 西藏 10.0 天津 9.3 江西 8.8 安徽 8.6 湖北 8.5 福建 8.5 江苏 8.4 湖南 8.4 浙江 8.2 山东 7.8 甘肃 7.8 广西 7.6 青海 7.5 四川 7.4 广东 7.2 云南 7.2 河南 7.0 内蒙古 7.0 宁夏 7.0 陕西 6.9 新疆 6.9 北京 6.8 上海 6.6 河北 6.2 吉林 5.8 黑龙江 4.8 海南 4.7 山西 2.5 辽宁 1.9 全国 7.0 （完） (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)