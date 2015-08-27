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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:19 BJT

中国仍将是德国工程产品的头号买主- VDMA

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国杜塞尔多夫8月26日 - 德国机械设备制造业联合会（VDMA）常务董事博罗特曼（Thilo Brodtmann）称，该机构认为中国在可预见的未来仍将是德国工程产品的头号买主。近期，德国工程企业对中国的出口有所下滑。

“当前股市及其它市场出现的扭曲情况，不会改变我们的总体战略，”博罗特曼周三在采访中称。

今年前六个月，德国工程企业对中国的出口下滑4.9%。博罗特曼还称，尽管如此，VDMA仍坚持其今年工程行业产出停滞的预测。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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