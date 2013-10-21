李克强：中国经济持续健康发展有较好基础

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京10月21日 - 中国广播网周一晚间新闻援引国务院总理李克强讲话称，中国经济持续健康发展有较好基础，未来必须全面深化和加快改革。
“当前中国工业化和城镇化快速发展，区域发展有很大空间，内需潜力巨大，深化也会释放更多的制度红利，经济持续健康发展有较好基础，”他在全国工会大会上称。
他并表示，要保持稳中向好的发展态势，必须全面深化和加快改革，着重在提质增效和可持续上下功夫，打造中国经济“升级版”。
得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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