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中国财经 | 2016年 7月 6日 星期三 13:05 BJT

中国农业部部长称今年夏粮产量料达1.4亿吨

路透北京7月3日 - 中国农业部部长韩长赋周日接受人民日报采访时称，中国今年夏粮产量料达1.4亿吨，与上年持平。

韩长赋称，厄尔尼诺现象可能给今年的产量带来压力，粮食价格波动增加可能导致农民收入减少。

中国夏粮收割活动通常从5月末至6月末，持续一个月时间。(完)

(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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