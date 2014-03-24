中国今年经济成长可望达标 毋须立即出台刺激--ADB总裁

路透北京3月24日 -亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周一指出，中国经济尽管有放缓迹象，但今年仍可能成长约7.5%，政府没有出台新刺激举措的迫切必要。

中尾武彦在专访中告诉路透，他预期中国经济成长仍将大致符合政府目标。中尾武彦是前日本财务省财务官。

他表示亚开行正在修订对中国2014年经济成长的预测，但他并未进一步说明。亚开行当前预估中国今年经济成长率为7.5%。

他表示，中国在去年稍晚召开的重要会议上宣布了许多基于市场的改革，中国领导人面临维持经济均衡前进的挑战。

他认为可能需要出台一些短期刺激来平抑经济波动，但没有马上出台的必要，因受到城镇化和消费攀升的推动，中国经济增长依然稳健。

“目前来讲，我认为中国无需诉诸于刺激措施，”他说。

“我们认为中国经济将继续以约7.5%左右的速度增长。”

有关中国经济状况的担忧正在升温，因之前一连串数据显示成长减速，令人质疑在缺乏新鲜刺激措施的情况下，中国是否能达成增长目标。

周一公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

中尾武彦称，中国领导人承诺以市场为导向的改革来帮助经济更稳固，这令他感到印象深刻，但这些改革举措需要时间来落实。

他说，放开利率及汇率制度在中国应该是同步推进的，利率自由化可以一步一步渐进地实现，避免可能的金融风险。

他说亚洲经济已更加能够应对经济动荡，比起1990年代亚洲金融风暴时期，亚洲经济基本面已经更加强劲了。

“他们已有更多准备，万一有任何不稳的迹象，他们可迅速采取行动回应。”

“脆弱？我不认为如此。当然，我们不能自满，我们应随时做好准备。”

他说，日本的宽松货币政策可抵消美国退出刺激政策的影响。(完)

(编译 张若琪/艾茂林/李婷仪 审校 张明钧/徐文焰)

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