焦点：中国经济增长减速 增长目标有落空之虞

图为2010年7月5日资料图片，显示一名女子走过北京中央商务区的高楼大厦。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京5月14日(记者 邵晓忆) -经济数据显示中国经济增长放缓幅度超出预期，意味着今年可能是中国15年来首次不能实现经济增长目标，中国领导层开始谈及经济增长减速的“新常态”。

中国政府在设定经济增长目标时已留出余地，称今年经济增长目标为“7.5%左右”。

今年第一季中国经济增长率降至18个月低点7.4%，且从4月经济数据看，经济进一步放缓的风险加大。

野村证券中国首席经济学家张智威在报告中称：“我们依然认为，中国GDP增长处于下行趋势，第二季料将放缓至7.1%。”

金融市场对此似乎不太担心。市场预期，虽然中国政府口头称接受经济增长放缓，但政府还是会出手，通过某些经济刺激措施，来确保实现经济增长目标，就像2013年那样。中国未发生过政府下调经济增长目标的情况。

汇丰经济学家报告中称：“要防止经济增长脱离‘合理区间’，北京就需要在未来数月甚或未来数周进一步放宽些政策。”他们预计将出台对经济更具扶持作用的货币和财政政策。

“决策者在这两方面都有充足手段，我们认为他们可能在未来数月甚或数周，以更积极的方式进行部署，防止实体经济进一步恶化。”

**新常态**

如果今年刚刚好实现了经济增长目标，那也将是1990年以来增速最缓的一年。倘若不能实现经济增长目标，则将是1999年以来中国首次经济增长目标落空。1999年经济增长目标为8.0%，实际经济增速为7.6%。

中国领导层带头放低对经济增长的预期，多次谈到应接受速度较慢但更可持续的经济增长，向消费驱动的经济增长模式转变。

中国国家主席习近平近日在河南考察时指出，中国需要适应经济增速的新常态。

因此，中国政府排除了出台大规模经济刺激手段的选项，但预计还是会为经济托底，避免失业率激增并威胁社会稳定。

中国国务院总理李克强表示，要保证就业目标，需要每年7.2%的经济增长。

另一个隐忧是中国的经济增长不均衡，数据显示一些省份的经济增速降幅明显。

中国央行行长周小川出席清华五道口金融论坛期间称，央行进行逆周期调节都是微调，不会采取大规模刺激。

中国楼市走软，已成为重大风险因素，人行本周要求各银行提高个人住房按揭贷款发放效率。

在全国范围近五年的楼市调控后，目前部分城市正放松楼市调控。

财政方面也采取了一些针对性措施，譬如对小微企业减征税收以及加快铁路建设等。

市场调查公司IHS中国经济学家杰克逊（BrianJackson）称：“目前来看，中国将继续小心寻求平衡，既要避免负面氛围或金融风险导致经济增速进一步下滑，又要避免刺激措施导致经济增长加速。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。