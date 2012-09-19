中国经济今年有望实现预期增长目标--专家

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透北京9月19日电---中国国际经济交流中心理事长曾培炎周三称,随着前期政策效应的逐步显现和後续政策的出台,大陆经济今年有望实现年初预期的增长目标.
新华社报导援引他在海峡两岸企业家紫金山峰会上并指出,"预计今後10年乃至更长一段时间,大陆经济仍可保持7%-8%的增长速度".
中国今年初制定的全年经济增长目标是7.5%.
曾培炎并表示,在当前国际经济形势下,应将两岸经济合作放到更加突出重要的位置,充分发挥企业在两岸经济合作中的主体作用,深化合作,共渡难关.
同时,中国国民党荣誉主席连战在同一场合并提出,应加快两岸经济合作框架协议後续协商进程,争取尽早就货物贸易、服务贸易达成共识.落实两岸投资保护和促进协议,进一步优化投资环境,扩大陆资来台投资,平衡两岸投资.
中国二季度GDP(国内生产总值)增幅回落到7.6%.中国全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻此前曾表示,中国经济增长质量明显提高,全年GDP增幅有望保持在7.5-8%左右.
中国国务院近日确定促进外贸稳定增长的八大政策措施.此前,国家发改委批复了一批机场和水电建设项目、城市轨道交通项目建设规划、地区公路工程项目和污水处理项目,投资额超过一万亿元人民币.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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