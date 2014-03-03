中国经济增长趋于弱化 当前债市收益率较安全--中信证券

路透北京3月3日 -中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中国经济增长趋于弱化，通胀受抑以及资金面和政策面利好背景下，当前收益率水平相对安全，继续下行有依赖于资金面宽松程度及其维持时间。

在基本面悲观预期加强及市场情绪良好情况下，不排除收益率平坦化下行可能，但空间相对有限，不建议交易型机构继续加仓。绝对收益率较高的金融债具有较好配置价值，3月资金面相对宽松，保持较高杠杆水平风险不大。

**增长趋于弱化**

2月份中采制造业PMI较1月份回落0.3个百分点至50.2，连续第4个月下滑，季调后的中采PMI也下滑了0.3；2月份的汇丰PMI初值与之相互印证，显示经济增长环比趋于弱化。

从中采PMI的细项数据来看，各主要大类指数均出现下降，其中新出口订单与出口增速走势的反差值得进一步关注，整体来看，内需偏弱是相对一致的结论。

受春节错位以及春节气温下降影响，1-2月份发电量数据先降后升，预计统计局公布的1-2月份发电量同比平均在6.5%附近，工业增加值同比增速回落是大概率事件，预计1-2月份累计同比在9.3%附近。

**市场研判和投资策略**

近期处于数据的空白期，2月份中采PMI显示内需的增长动力仍然偏弱，企业去库存的迹象仍在延续，这与持续走弱的工业产品价格以及不太理想的发电量数据相一致；而增长乏力同样制约了通胀抬升，预计2月份CPI和PPI同比分别为1.9%和-2%附近。

流动性方面，随着人民币大幅贬值，央行在汇市干预也接近尾声，流动性异常宽松的局面或将结束，受财政存款、外汇占款和货币政策多重因素影响，我们认为相对宽松的局面会延续至3月份，正回购利率3.8%可能是央行所能容忍的资金利率下限，预计3月份的7天回购利率均值有望在3.8-4.0%附近。

整体来看，在基本面、资金面和政策面利好债市的背景下，当前的收益率水平是相对安全的，而继续下行的幅度依赖于资金面宽松程度及其维持的时间。

按照我们对资金面的判断，10年国债4.4%、10年金融债5.4%是相对合理的位置（3年、5年、7年和10年金融债的合理位置分别是5.0%、5.15%、5.3%和5.4%），在基本面悲观预期加强以及市场情绪良好的情况下，不排除收益率平坦化下行的可能，但下行的空间相对有限，不建议交易型机构继续加仓；

对于配置型机构，绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值，鉴于3月份相对宽松的资金面可以延续，保持较高的杠杆水平风险不大。(完)

(发稿 钟华; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。