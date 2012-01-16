中国经济2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件--统计局长

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京1月16日电---中国国家统计局局长马建堂周一称,中国经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.
中国政府网刊登马建堂署名文章并称,中国实现物价稳定的基础并不牢固,物价走势还存在反弹的可能,物价上涨的中长期压力仍然不容忽视.
"国内要素成本上升局面短期内难以改变,输入性通胀压力仍然较大...宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕."马建堂称.
他指出,2011年中国保持9%左右的经济增速"来之不易".短期来看,内需增长仍然稳健;固定资产投资有望继续保持较快增长.
中国2011年三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;12月CPI同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平;去年全年CPI同比则上涨5.4%.
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)