专家称中国经济或最早三季度末见底企稳

* 中国近期出台的稳增长举措下半年见效

* 经济或于三季度末或四季度初见底

* 依赖投资仍然是稳增长重要手段

* 产能过剩是困扰中国经济大问题

作者 沈燕

路透北京8月7日 - 正在下行的中国经济何时见底？中国国家发展和改革委员会宏观研究院副院长马晓河预计，随着中国政府近期出台的各项稳增长举措，包括加大对基础设施领域投资、实行结构性减税等，中国经济有望在三季度末或四季度初见底企稳，而实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%的目标问题不大。

他在接受路透专访时提到，中国经济当前面临的最大问题是产能过剩，且正呈全面性、普遍性、预期性特点，使得无论是新兴行业抑或传统制造业都面临产能过剩的困扰。而要化解不仅需要加快推进各项改革，也需要借力行政、法律和市场化多种方式。

“7月份以来中央密集出台了一系列稳增长的举措，此次出台的刺激政策不同以往，更多体现在结构性刺激上，如投资是侧重于加大公共服务领域方面的基础设施投资。”马晓河称，这些政策的出台，将令中国经济获得新的动力。

他预计，随着政策效果的逐步显现，今年三季度末或四季度初中国经济有望企稳，实现全年的GDP经济增长目标7.5%问题不大，“我个人认为这也应该是中国总理近期强调的经济增长要保底限。”

中国二季度经济增速续降至7.5%，上半年GDP同比增速7.6%。不过随着市场对今年能否守住7.5%目标的担忧日益加重，包括中国国家主席、国务院总理和国家发改委主任在内的多名最高决策者近日陆续发声，称中国有信心、有条件、有能力实现年增长目标，但要付出艰苦努力。

近期陆续出台的政策包括加强棚户区改造、节能环保、铁路建设，市政地下管网建设和改造，完善供水设施，提升城市防洪能力，加强城市污水、生活垃圾处理及再生利用，加强城市燃气、供热老旧管网改造，加强城市地铁、轻轨、桥梁等公共交通建设，加强城市配电网建设，加强生态环境建设等。

同时减轻企业税负，自8月1日起对小微企业暂免征增值税和营业税，取消和免征对企业的33项行政性事业收费，还有自8月1日起将交通运输、现代服务领域的营改增扩围至全国。

**投资仍是拉动中国经济引擎**

马晓河并指出，尽管中国正努力寄望通过刺激消费来拉动经济，但由于国情和发展阶段所限，短期内中国要拉动经济恐怕还需要依靠投资，而消费很难替代。

他分析称，同消费相比投资是少数人决策，集中投放，短期见效最快。中国目前的国情和体制下，无论是中央政府还是地方政府，投资的特点和体制优势相结合，投资依旧是拉动中国经济的引擎。

而中国的十二五(2011-2015年)规划中，各级政府都制订了一系列投资项目，这些项目都将在今后三年开工或完成；随着政府完成换届，许多地方政府都想推动当地经济发展，扩大投资无疑是最见效的方式。

此外，中国的基础设施改造和建设仍有很大空间，包括城市管网建设，供排水管网、燃气管网、配电网、轨道交通、中低产田改造、饮水安全、病险水库、铁路公路建设等，也注定了中国投资增长既有动力也有空间，但近中期消费却很难有大幅度增长。

“当前中国最大的问题是低收入的想消费却没钱，高收入的边际消费倾向在下降，边际储蓄率在明显上升，过高的储蓄率从理论上将最终都将转化为投资，而投资又会加剧产能过剩的矛盾。”马晓河称，当储蓄增长明显快于消费增长时，社会需求结构必然向投资倾斜，造成产能不断扩张，形成巨大的产能过剩。

2000-2012年，中国人民币存款由12.38万亿元增加到91.8万亿元，年均增长18.2%，储蓄增长明显快于消费，去年储蓄率接近51%。

国家发改委近日表示，要加快推进重大基础设施建设，并预计内需拉动的交通运输需求将保持稳定增长趋势。而此前召开的国务院常务工作会议已明确提出，要研究推进政府向社会购买公共服务，并加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网建设等。

**产能过剩顽疾如何医？**

尽管此次稳增长中国依旧需要增加大量“投资”，但马晓河提到，相较往届政府不同的是，此次投资的方向更有针对性，更侧重于能带动消费、促进新型城镇化的公共基础服务领域的投资，并在财政支出上更多增加民生、社会保障等方面的政府投入。

他进一步指出，多年来，各级地方政府重视生产远超过消费，且近几年刺激经济的政策也使得社会资金相对充裕，一旦看到行业有利可图资金就会蜂拥而入，这也使得中国无论新兴产业还是传统制造业，产能过剩呈现出普遍性和全面性特点。

对中国产业结构调整研究多年的马晓河认为，中国产能供给不正常，长期超过总需求，根本原因是投资的长期过快增长，社会投资和社会消费出现失衡，这是行政与市场力量共同推动的结果。

“在中国造成产能过剩有四股力量，各级地方政府、国有企业、外资和民营企业。”他指出，尤其是地方政府为追求当地经济增长，通过各种优惠政策大搞园区建设，吸引国企、外企、民企等进入，使得中国目前诸多行业的产能出现绝对性和预期性过剩（在建和拟建的投资所形成的未来产能）。

他并提到，由于产能过剩，导致产品价格下滑，成本上升，企业效益大幅下降，亏损额亏损面增加，开工率不足，以往用投资打头形成的出口拉动经济增长方式面临严竣考验。

鉴于此，马晓河建议应该限制规范地方政府行为，与其将地方政府的精力用于大搞园区建设，招商引资，不如更好地用于改善公共服务，而这又涉及到中央和地方政府间财政税收体制改革，以及财权与事权关系调整。

此外，要通过行政、法律和市场手段加快淘汰落后产能，建议运用财政补偿机制建立落后产能退出机制;并让要素价格回归常态，特别是土地价格和资源价格的回归，由以往人为压低价格回归到正常的市场价格，用市场力量倒逼“两高一低”(高耗能、高污染、低效益)企业退出。

“更重要的是要调整国民收入分配结构，将收入分配中向政府和企业倾斜的部分通过转移支付向中低收入倾斜，而这又涉及到对利益格局的调整，是一个更需要通盘考虑的大改革。”马晓河称。(完)

(审校 张喜良)

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