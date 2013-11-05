未来数年中国经济稳定增长 货币政策温和收紧--高盛

路透香港11月5日 -投行高盛周二称，全球经济复苏以及中国早已开始的信贷控制，将令未来数年的中国经济保持稳定增长，整体货币政策也呈温和收紧。

多家投行预期明年中国经济增速或较今年有所放缓，但高盛预期2014-16年中国经济增速分别达7.7%、7.8%及7.8%，2013年则为7.6%。

该行资深中国经济分析师崔历在记者会上表示，未来经济增长比较稳定，基于两大因素，一是全球经济开始进入加速长期将带动中国外需逐渐变好，二是中国于今年中开始推高利息以提早控制信贷增长，相应的社会融资总量开始减缩，有利于经济平稳发展。

“货币政策估计是温和收紧，但不是去杠杆化，我们不预期债务对GDP的比率会下降。”她并称，“未来新增贷款缩小，缺口会用财政手段补上，而非货币政策放松。”

现时市场聚焦即将召开的中共三中全会，崔历说，三中全会将定出总改革基调，具体的改革政策可能不会马上出台，因此投资者更加关注中长期增长效率及增长持续性，以及政府对经济干预程度。

中国将于11月9-12日召开中共十八届三中全会，将为新一届政府的中长期经济发展勾划蓝图，当中备受关注的重大改革包括收入分配、财税体制、金融、国企、土地、户口。

中国国务院总理李克强此前称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。

中新社此前报导称，中国国务院发展研究中心公开其为十八届三中全会提交“383”改革方案总报告全文，提出今后几年必须在深化改革开放、转变发展方式上取得实质性进展。（完）

(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。