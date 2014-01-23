中国经济增速未来将放缓至6%--IMF首席经济学家

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
路透华盛顿1月23日 -国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德周四称，中国经济增速未来将放缓至6%，因该国政府寻求将经济从投资导向向消费和服务导向转型。
当前中国经济成长降温，受累于工业产能过剩、债务高企和房价飙升，中国领导人承诺将推进改革，以释放新的成长驱动力。
根据一场电视实况转播，布兰查德在美国外交关系协会在纽约举行的一场活动上发表讲话称，“服务行业的生产率增长指标回落。”
他指出，“因此，未来的(成长)区间更接近6%，而非7.5%。”
不过，IMF仍然预计，今年中国经济成长7.5%，2015年成长7.3%，因全球第二大经济体中国向消费驱动型经济转型需要一定的时间。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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