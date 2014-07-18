李克强：经济增速比7.5%高一点或低一点都可接受

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。
“只要我们的发展有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在，增速比7.5%高一点或低一点，都是可以接受的。”新华社援引他周二主持召开经济形势专家座谈会上的讲话称。
他并表示，必须坚持在区间调控的基础上，注重实施定向调控，也就是保持定力、有所作为、统筹施策、精准发力。
“在调控上不搞‘大水漫灌’，而是抓住重点领域和关键环节，更多依靠改革的办法，更多运用市场的力量，有针对性地实施‘喷灌’、‘滴灌’，”他称，“这是区间调控方式的深化。”
中国政府4月以来出台一系列“微刺激”政策，包括推进棚改和铁路基础设施等重大项目建设，扩大小微企业税收优惠范围，定向降准等。在政策暖风下，经济短期企稳迹象初显，二季度经济增幅小幅反弹并站上7.5%。[nL4S0PR0HN]
展望未来，李克强表示，下一步要继续推进政府自我革命，取消不必要审批，同时还要增加公共产品有效供给，通过改革投融资体制，形成政府、企业、社会资本多元投入格局，加快补上经济社会发展的“短板”。
此外，还要支持实体经济做强，大力支持小微企业、农业、服务业发展。
“必须依靠创新推动中国经济由中低端向中高端水平迈进。”他强调称，创新不仅是科技创新，也包括体制机制创新，“发展到了这个阶段，光有资金投入是不行的，体制机制也是重要的‘资本’和红利。"
本周召开的国务院常务会议也再度强调，今年年初确定的经济社会发展主要目标任务，是中央经济工作会议明确、全国人大审议通过的，是对人民的庄严承诺，“必须保证完成”。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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