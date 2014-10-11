李克强相信中国经济将保持中高速增长（更新版）

（新增李克强和默克尔讲话内容和背景）

路透柏林10月10日 - 中国国务院总理李克强周五在访问德国期间表示，他对中国经济继续保持“中高速”增长有信心，并预计今年将实现7.5%左右的增幅，尽管世界经济出现波动。

他在柏林与德国总理默克尔举行联合记者会时表示，全球经济正面临更多不确定性，但是中国仍保持巨大增长潜力。

李克强称，确信今年能够达到7.5%左右的增长速度，并表示最终增幅可能略高于或略低于7.5%的目标。

在召开新闻发布会前，中德两国签署了一系列商业协议，包括空客(AIR.PA)对华销售70架A320单通道客机，以及大众汽车(VOWG_p.DE)与中国一汽的合资关系延长25年。

在一份52页的中德合作文件中，双方呼吁尽快结束中欧投资协议谈判，表示这将为达成更长期自由贸易协议奠定基础。

默克尔敦促李克强确保外资企业在中国的市场公平准入，并强调赋予媒体更大自由度的必要性。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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