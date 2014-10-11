李克强相信中国经济将保持中高速增长（更新版）

中国汽车产业中长期规划发布 2025年新能源车产销占比逾20%--工信部
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
（新增李克强和默克尔讲话内容和背景）
路透柏林10月10日 - 中国国务院总理李克强周五在访问德国期间表示，他对中国经济继续保持“中高速”增长有信心，并预计今年将实现7.5%左右的增幅，尽管世界经济出现波动。
他在柏林与德国总理默克尔举行联合记者会时表示，全球经济正面临更多不确定性，但是中国仍保持巨大增长潜力。
李克强称，确信今年能够达到7.5%左右的增长速度，并表示最终增幅可能略高于或略低于7.5%的目标。
在召开新闻发布会前，中德两国签署了一系列商业协议，包括空客(AIR.PA)对华销售70架A320单通道客机，以及大众汽车(VOWG_p.DE)与中国一汽的合资关系延长25年。
在一份52页的中德合作文件中，双方呼吁尽快结束中欧投资协议谈判，表示这将为达成更长期自由贸易协议奠定基础。
默克尔敦促李克强确保外资企业在中国的市场公平准入，并强调赋予媒体更大自由度的必要性。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国工业和信息化部等三部委周二联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透巴西利亚4月24日 - 巴西政府一名官员周一称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。