当前中国经济增速处于合理区间 不低于7%即常态--专家

路透北京8月21日 - 中国国家信息中心首席经济师范剑平表示，当前中国经济增长速度处于7%-9%的的合理区间，在这个区间，就不会有严重通货膨胀和紧缩的压力，就业也会比较好。

新华社周三报导援引范剑平在外交部外国记者新闻中心介绍中国经济形势时的发言称，中国经济潜在增长能力在8%左右，期盼再出现两位数增长不符合中国国情。

“只要不低于7%，就是常态。”他说。

国家统计局发布的最新数据显示，中国经济二季度同比增长7.5%，上半年同比增长7.6%。

范剑平表示，尽管中国经济增速略有降低，但质量和效益提高了。这主要体现在农业生产继续向好、结构调整取得进展、体制改革明显加快、人民生活持续改善等几个方面。

他相信，中国政府下半年还将有更多改革措施出台。作为研究者，他期盼在厘清政府与市场、政府与企业关系方面取得新进展，有关规则更加明朗。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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