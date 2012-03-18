中国经济较快增长面临的约束在增强--国家统计局长

路透上海3月17日电---中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.

新华社援引他在一论坛发言称,中国资源环境的约束日益突出,经济高速成长背後是对能源资源强大的消耗.和世界相比,中国人均占有资源量很少,能源消耗很大,污染物排放仍是中国面临的突出问题.

"无论从资源环境的角度看,从资源环境的供给角度来看,中国高速成长面临的约束在增强."马建堂并指出,"作为生产要素的劳动力在减少,需要负担的老龄人口在增加,不可能不对我国经济的未来产生影响."

据其介绍,中国劳动力资源优势在弱化,人口红利在减少.2011年,中国劳动力资源占总人口比重第一次出现了下降.根据第六次人口普查数据推算,一百个就业人口或者是劳动适龄人口抚养老人20个,而且这个比重在比较快速地增长,中国老龄化将进一步加快.

不过马建堂同时强调,城市化、工业化、市场化、国际化是中国经济长期保持平稳较快发展的基本因素,这些因素总体还没有改变.目前,中国仍然处於工业化进程当中,工业发展仍然很快;而城镇化将极大改变中国的生产方式、消费方式.

中国2011年GDP同比增长9.2%,今年政府将增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".(完)

--发稿 张喜良; 审校 黄凯

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