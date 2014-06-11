中国经济增长疑虑靴子已落地 另一靴子将是信用风险--瑞信

路透上海6月11日 - 近阶段外界颇为担忧中国经济增长减速甚至硬着陆，国际投行--瑞士信贷亚洲区首席经济分析师陶冬则认为，中国经济增长的低谷已过去，这一只靴子已经落地；而投资者近期应该关注另一只靴子--信用风险如何安全落地。

他周三在私募股权投资高峰论坛上表示，中国的公共债务远远超过目前披露数据，今年下半年至明年上半年将是大量信托项目还债高峰期，在当前中国货币政策仍是坚持去杠杆化的基调下，未来有可能出现大规模违约现象。

他预计，中国的地方债务将远超出去年底国家审计署披露数据，预计在40万亿元人民币左右，再加上国债、铁道债、政策性金融债等，中国的公共债务总计约在70万亿元，是去年中国国内生产总值（GDP）的130%。

国家审计署去年底公布全国地方政府性债务审计结果，截止去年6月底，地方政府债务17.9万亿元。

陶冬表示，地方债务大量来自影子银行系统，主要表现为各类理财产品。一旦未来理财产品的资金明显减少，那么国内出现大规模违约的概率就会上升。当然，中国政府亦不会放任不管，应该不会出现类似美国雷曼兄弟破产的事件，中央政府会出面埋单。

“未来是否会有一系列违约出现，是中国经济最大的不确定性。”他说。

他指出，2008年以后美国在去杠杆化时，推出量化宽松等政策进行配合；而近年来中国亦在去杠杆化，但国内货币政策却是在收缩，国内经济亦在减速，企业盈利能力在下降，因此未来大家应该更为关注信用风险，下半年和明年上半年将是信用风险的高峰期。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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