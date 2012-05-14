中国经济增长面临风险 政府或有必要出台财政扶持举措

* 中国下调存款准备金率0.5个百分点

* 此前公布的4月贸易、生产和投资数据疲弱

* 美银-美林将中国第二季和全年增长预估分别调降至7.6%和8%

* 分析师预计,除了进一步放宽货币政策,还将采取财政措施

记者 Nick Edwards

路透北京5月13日电---中国或需要一项後备计划,以遏制国内外需求意外下滑所导致的经济增速放缓.需求意外下滑,也表明去年第四季以来采取的货币政策宽松举措不足扭转局面.

中国人民银行周六宣布,调降存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,此举料将释放4,000亿元人民币(635亿美元)流动性.去年10月中国政府将政策立场略微朝经济增长倾斜以来,此前还两次各调降存准率0.5个百分点,累计释放流动性约8,000亿元人民币.

在此之前,周五公布的数据显示,中国经济正在转弱,而不是从三年以来最低季度增速中反弹.4月工业增加值增速大幅放缓,而作为关键的增长驱动力的固定资产投资增长触及近10年最低,这与分析师有关第二经济季数据出现反弹迹象的预期背道而驰.

"存在政策宽松力度不够的风险.若财政支出不迅速加快,第二季GDP增长就可能低於8%,"野村证券中国首席经济学家张智威对路透表示.

"目前需要关注的关键因素是财政政策.我们预计未来数周将宣布更多这方面的政策.温家宝总理在4月13日表示,需要考虑後备计划,以防经济增长进一步放缓.鉴於增长确实已愈发走弱,推出後备计划的时机已到,"张智威表示.

欲浏览中国贸易数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/fut96s)

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4月13日公布的中国第一季增长数据显示,GDP同比增幅为8.1%,创下近三年来最低.

那时,张智威等很多经济学家认为,该数据标志着中国当前增速放缓已见底,并引发外界纷纷上调不太乐观的2012年增长预估.特别是鉴於前一天公布的3月新增贷款数据超过1万亿(兆)元,为一年来最高.

但在上周数据公布後的数小时内,瑞银集团和美银-美林就下调了中国的增长预估,并认为需采取政策行动以确保经济增长达到8%左右,外界普遍认为该增速才是政府的目标,而非官方公布的7.5%.

**更快更大规模的支出**

加快和加大基础设施及社会保障房支出,对企业提供更多税惠,以及提振消费支出,都是所需的典型额外措施.

这些举措,加上先前预期的一些措施,将共同维持经济成长.预期中的措施包括在下半年进一步下调存款准备金率100个基点.

美国银行美林的中国经济学家陆挺在致客户的邮件标题中直截了当地写道,"我们以前错了,我们现在下调成长预估."周五公布的一系列经济数据让他放弃了有关第二季GDP增速将反弹至8.5%的预期.

他目前预计第二季度经济将成长7.6%,全年料成长8%.而他之前预计全年经济将成长8.6%.在周五数据出炉前,路透调查中分析师普遍预计2012年中国经济将成长8.4%.

陆挺难以理解为何4月数据与市场预期相差如此之大.他认为全新的数据上报方式或许是根源所在.新规定要求占全国工业增加值90%的70万家大型企业直接将生产数据上报至国家统计局,改变了传统的数据层层汇总的报送方式.

不论糟糕数据背後的原因为何,市场最新的一致观点是,北京当局将必须加大努力,来阻止事态恶化.

尤其是贸易数据显示,4月出口按年增速仅有预期水准的一半,进口名义增长亦趋於停滞.这凸显全球对中国商品需求疲弱给其构成的影响.

法国兴业银行中国经济师姚炜对路透表示,"4月数据再次证实了我们有关第一季度不是底部的观点.如果有什麽不同的话,那就是该趋势似乎要稍稍弱於我们第二季GDP同比成长7.8%的预估所反映的水平."

姚炜预期中国要从三个方面采取措施:加快基础设施投资,放松房地产紧缩政策,以及推出一系列减税和刺激消费的政策.

**信贷需求至关重要**

不管政府出台何种财政应对之举,鲜有人预计刺激支出将效仿2008-09年全球金融危机爆发後公布的4万亿(兆)元人民币(6,350亿美元)经济刺激方案.该方案虽然扶持了经济增长,但引发通胀飙升以及房地产投机,为此政府花了两年的时间加以修正.

同时,进一步放宽货币政策或许不可避免地提升信贷需求,而非简单地保证信贷供应.中国银行业需在5月和6月均投放贷款大约8,500亿元,才能使第二季新增贷款规模达到市场认为的政府所希望的2.4万亿.

2004年至今,月度新增贷款规模只有八次达到8,000亿元,其中五次是在中国推行4万亿经济刺激方案期间.

许多分析师由此认为,出台财政应对举措的可能性更高,因为政府在2011年实现创纪录的税收收入後财力雄厚,且赤字相当於国内生产总值(GDP)1.5%的目标适度,尤其是,若这样做政府能更容易指示银行扩大放贷以实现信贷目标.

随着年底领导层更迭临近,分析师确定执政党领导人将尽全力引导经济实现软着陆,并尽可能实现权力平稳交接.

"加快并加强政策面刺激力度,对於未来几个月稳定中国经济增长而言至关重要.颁布更积极宽松举措的可能性已经增大,"汇丰分析师在客户报告中称.

"在4月疲弱的经济数据出炉後,央行立即下调存款准备金率,表明政府正在积极作出回应.我们预计,未来数月将出台更积极刺激政策以确保经济软着陆,比如量化宽松、大幅税惠、财政支出以及放松投资管制等."(完)

--编译 丁琦/侯向明/王兴亚;审校 张涛

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