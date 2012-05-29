中国“稳增长”举措密集出台 降息亦纳入政策考量

2012年1月17日拍摄的图片显示，一名顾客在北京奔驰4S店体验一辆新车。刺激家电及汽车消费，加快投资步伐，中国似乎正迎来“稳增长”的政策出台高峰期。而融资贵超过融资难的现实困境，亦可能令降息举措三年多来首次进入政策视野。 REUTERS/Jason Lee

* 稳增长下政策储备充分,降息亦进入政策视野

* 一系列加快投资及刺激消费政策陆续出台

* 稳外贸出口,退税政策亦酝酿调整

* 稳楼市,购首套房将获政策支持

作者 沈燕

路透北京5月29日电---刺激家电及汽车消费,加快投资步伐,...中国似乎正迎来"稳增长"的政策出台高峰期.而融资贵超过融资难的现实困境,亦可能令降息举措三年多来首次进入政策视野.

据知情人士透露,针对当前广义货币供应量(M2)增幅明显放缓、贷款需求急剧萎缩的情形,国务院拟考虑采取运用利率手段,刺激经济发展.不过考虑到CPI(居民消费价格指数)同比涨幅仍在3%以上,可采取不对称降息办法,使贷款利率降幅大一些,以进一步减轻企业和社会的融资成本.

此外,为稳定外贸鼓励出口,中国也在酝酿调整出口退税政策;而稳定楼市对经济也至关重要,相关部门也在研究鼓励购买首套房的财政金融税收支持政策.

"中国下一步货币政策取向,将由原来以数量型调控为主,转向数量型调控和价格型调控(利率、汇率)并重的政策,降息可能随时出台."一位不具名的官方人士称.

在经济下行压力加大背景下,上周三召开的中国国务院常务会议再次传达"稳增长"的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.

不过,中国国际经济交流中心研究员王军认为,近期政策密集出台令人眼花缭乱,感觉在重蹈应对2008年金融危机的覆辙,政策又走回了老路.但从实际情况看,还是有明显不同,包括扩大投资的方向,刺激消费的政策也有一定导向性,就是引导向节能环保,符合产业政策支持的方向.

"降息和降存准都有可能,但从目前的情况看没有必要那麽迫切,因为货币政策解决不了眼下的问题,刺激政策用多了效应会递减,甚至可能会失灵."他称.

为稳定经济增长,中国央行去年12月近三年来首次调降存款准备金率,今年以来又已连续两次下调存准率,最近一次为5月18日.

**降息势在必行**

上述知情人士指出,当前货币信贷的主要矛盾不是流动性而是贷款需求迅速萎缩,主要原因是企业不愿意借贷,也无能力借贷.因金融机构贷款利率上限已经放开,在流动性偏紧的大环境下,企业取得贷款的实际利率较高,民间借贷利率更是高企.

"融资贵问题已超过融资难,上升为首要问题,...在这种情况下进一步降低利率势在必行."他称.

中国目前一年期人民币贷款利率为6.56%;中国人民银行温州市中心支行此前宣布,4月温州民间借贷综合利率平均水平高达21.58%.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也表示,目前社会融资成本高已成为制约经济发展的重要因素,银行的巨额利润广受诟病,制造业的利润几乎都贡献给了金融机构.因此有必要采取不对称的降息,来切实减轻企业负担,同时在结构性减税上有实实在在的动作.

中国大型投行--中国国际金融公司最新利率策略报告亦指出,降低企业融资成本、刺激企业再杠杆最有效的方式仍是贷款基准利率的下调,但如果仅下调贷款利率而不下调存款利率,在资金成本没有下降的情况下,银行仍会将上浮幅度扩大以保持息差.

"我们认为第一次降息可能采取非对称降息的形式,最早在6月份出现.但第二次降息,存款利率的下调将不可避免,并且有望在下半年CPI同比稳定在3%以下後看到."该报告预计.

受内外需不振及投资下滑拖累,中国经济仍延续下行趋势.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.而当月新增信贷环比亦下滑逾三成,且短期贷款增长持续高於中长期贷款,验证企业贷款实际有效需求遇冷.

**政策储备蓄势待发**

眼下,欧元区债务危机不仅阴霾不散,还有愈演愈烈之势,而中国4月份的数据亦令人揪心,经济下行压力的加力使得中国把"稳增长"摆到重要位置,明确提出要加大预调微调力度.

发改委一位不具名的官员称,目前国内外的经济环境不佳,加之中国面临政府换届敏感期,经济稳定事关大局.尤其经历过2008年的金融危机,当年为"保增长"中国出台了一系列刺激内需的举措,政府宏观调控的能力明显增强,眼下为实现"稳增长"的目标,政策储备应该是比较丰厚的.

国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.

而在刺激内需的政策选择中,中国也弹药充足.包括将对流通领域实施结构性减税,刺激汽车消费的以旧换新及汽车下乡,刺激家电消费的财政补贴等等.

此前有消息人士透露,酝酿已久的全国流通工作会议将於近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点;同时新一轮刺激汽车消费政策亦有望很快出台.

此外,为稳定出口,中国可能再度动用调整出口退税的利剑,这也是中国在此前数次应对外贸困境中屡试不爽的绝招.尽管外贸专家们对此并不认同,认为将合理正常的出口退税沦为调整贸易顺逆差的政策工具,对外贸行业的长远发展不利.

而对於中国经济至关重要的房地产,如何实现差别化的调控显然也至关重要,包括鼓励首套房的购买,并从政策上加以支持等等.

"出口退税政策的调整商务部门正在牵头研究,而房地产调控体现有保有压的政策,则由住建部牵头."上述不愿具名的官员称,一切政策的初衷都是为了稳定经济增长.

不过,在国家发改委下属中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建看来,这些短期的刺激政策效果有限.他在接受路透专访时称,因多年的经济结构失衡导致中国经济2007年下半年就处於下行通道中,目前探底也没有结束,预计二季度经济增速破八的可能性很大.

"由於经济的下行趋势并没有改变,眼下出台诸多短期刺激政策效果有限,最多是将下跌步伐放缓,但扭转不了下行的大趋势;最根本的解决之道是经济结构调整和开展大规模城镇化."他称.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。