中国今年经济增速达标成定局 为改革留空间明年目标不宜定高

* 今年完成7.5%的GDP增长目标无悬念

* 预计明年经济形势略好於今年

* 新一届政府改革如何启动被寄厚望

作者 沈燕/乔艳红

路透北京11月28日电---"完成全年GDP增长7.5%(目标)已成为定局."中国商务部部长陈德铭在财经年会上的此番表态,再一次传递出中国经济企稳回升的信号.

不过,尽管与会专家预期明年中国经济形势将略好於今年,但他们仍建议经济目标不宜定高,以适当为新一届政府启动改革预留空间.

"四季度中国经济会继续回升,预计GDP增幅会在7.8%左右,今年全年预计会达7.6-7.7%,会实现年初目标甚至会略高."中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪表示.

对於2013年中国经济形势预测,"预期会比今年好一些,但总体判断是谨慎乐观."陈东琪表示,尽管外部环境依然充满不确定性,但中国国内的消费市场对经济的拉动,中西部地区的快速发展以及货币政策放松产生的滞後效应等均成为支撑中国经济的主力.

而相较来自海内外投行及研究机构对中国明年国内生产总值(GDP)增长逾8%,甚至9%的乐观预测,有官方背景的专家们则表现谨慎,拒绝给出明确的预测数据.

在回答现关於明年中国出口形势预测的问题时,陈德铭表示,相关的预测正在进行中,"预计明年国际贸易形势会好於今年,下半年的形势会好於上半年."

很显然,有庞大国内需求支撑的消费市场对稳定中国经济功不可没,而政府亦有意加快扩大投资规模,发改委近期再度批复福州、乌鲁木齐等多个城市的轨道交通项目,项目累计总投资超过1,000亿元人民币,以及渐趋回暖的外贸形势,均让中国经济明年仍有乐观的理由.

中国三季度GDP同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.而最新数据亦显示中国经济触底回升态势明确.

国务院总理温家宝此前就曾明确表示,中国经济进一步趋稳,有望在更长时期保持增长,继续成为地区和世界经济增长的重要引擎.

**改革被寄厚望,明年目标不宜定高**

随着中国经济企稳回升态势的确定,诸多研究机构都对中国明年经济增长作出乐观预测.而改革可能带来的红利亦被津津乐道.

摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹就表示,如果明年中国的增长目标仍定在7.5%,那麽实际增长可能超过8%,并预计2013年中国GDP增幅会达8.2%;稍早中国人民大学发布的报告更乐观,其预计今年中国GDP增速将达8%,较去年回落1.3个百分点,而明年GDP增速将回升至9.3%.

不过,经济合作暨发展组织(OECD)周二则调降中国经济成长预估,指因尚未解决的欧债危机可能将削弱市场未来几个月对中国出口的需求.OECD将明年中国经济增长预估从5月时预计的9.3%下调至8.5%,凸现经济增长面临的风险.其并认为,中国经济今年应成长7.5%,2014年成长率将升至8.9%的高位.

而在今年经济增长达标的喜悦中,中国经济增长质量如何提升,结构调整的中长期目标如何实现,也屡被质疑,寄望新一届政府启动改革的呼声相当强烈.

国家统计局原总经济师姚景源就表示,虽然今年实现目标很不容易,但经济增长质量和效率仍有待提高,经济增长方式没有实质进步,明年仍应在稳中求进的基础上为改革腾出更多空间.

"明年的经济增长目标不宜设立过高,要看到还有很多深层次的问题没有解决,要为改革留出空间."他称.

投资银行花旗最新报告就表示,中国新一届领导层在寻求结构性改革的同时,政策基调将会维稳,并预计中国政府可能将2013年经济增速目标定在7%,"多数决策者似乎认同中国经济潜在增速未来五年可能降至7-9%.若通过新一轮刺激措施或进一步放宽货币政策来拉动经济增长,只会使未来的改革付出更高的代价."

中国国务院副总理李克强近日强调,大力推进城镇化以及发展现代服务业,并提出"改革是最大的红利".称当前改革进入了攻坚区和深水区,要坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端,且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益,在改革过程还要注重公平.

这将成为中国新一届政府力撑经济保持平稳发展的动力所在.而在近期北京召开的诸多场会议上,参会专家们纷纷表达了对打破垄断,呼吁创造公平的社会环境以及收入分配改革的渴望.

"从十八大作出的判断和决定看,重启改革这一步已经迈出去了,接下来关键在落实."国务院发展研究中心资深研究员吴敬琏称.(完)

--审校 张喜良

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