因担忧中国成长 美国股市收低

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 亚马逊和蒂芙尼领升零售股
* 美国2月建筑许可年率跳升至2008年10月来最高水平
* 道指收跌0.5%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数下滑0.14%
路透纽约3月20日电---美国股市周二收跌,对中国经济成长的预警引发投资者抛售能源和工业股,但跌幅受限,凸现市场的抗跌能力.
对标普500指数触及近四年高位後回调的呼声没有减退.中国成长放缓的迹象是抛售股票的催化剂,但标普500指数收位远高於日内低点.
标普能源指数.GSPE下挫1.4%,是标普500指数跌幅第二大的板块.全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平.消息打压商品市场和能源股.
"中国的消息令所有人都加以关注,且股市因而稍作喘息,但市场人气依旧,仍然偏多."纽约Direct Access Partners管理夥伴及交易商Mike Shea说.
周二前,标普500指数处於2008年5月来的最高点,且较2007年10月创纪录的收盘高位1,565.15点低大约10%.
对欧债危机的忧虑缓和及美国经济数据不断改善提振标普500指数较今年初上升11.8%,较去年10月低位上升超过27%.
美国2月建筑许可年率升三年半高位,尽管房屋开工活动下降,暗示楼市初步复苏仍在轨道之上.
消费类股上涨,亚马逊(AMZN.O)领军,股价大涨近4%,上日该公司同意以7.75亿美元现金买入Kiva Systems.
亚马逊股价跳升3.7%,报192.33美元,成交量较过去10天均值多超过一倍.
珠宝连锁店蒂芙尼(TIF.N)劲扬6.7%,至73.27美元,此前该公司预期今年营收增长,受助于亚洲和美国市场扩张.
亚马逊和蒂芙尼股价上扬,加之银行股持续走强,尾盘扶助股市扳回日内的大部份跌幅.标普零售指数.RLX升1%,KBW银行指数.BKX涨0.4%.
道琼工业指数.DJI收跌68.94点,或0.52%,至13,170.19点;标准普尔500指数.SPX收挫4.23点,或0.3%,至1,405.52点.Nasdaq指数.IXIC回落4.17点,或0.14%,至3,074.15点.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为62亿股,今年迄今的日均值为69亿股.
Lions Gate Entertainment LGF.N在其高度备受关注的电影"饥饿游戏"(The Hunger Games)上映前,股价触及15.30美元的历来高位.尾盘收升7.2%,报15.28美元.
纽约证交所下跌个股与上涨个股之比超过2:1,Nasdaq则为7:3.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。