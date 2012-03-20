因担忧中国成长 美国股市收低

* 亚马逊和蒂芙尼领升零售股

* 美国2月建筑许可年率跳升至2008年10月来最高水平

* 道指收跌0.5%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数下滑0.14%

路透纽约3月20日电---美国股市周二收跌,对中国经济成长的预警引发投资者抛售能源和工业股,但跌幅受限,凸现市场的抗跌能力.

对标普500指数触及近四年高位後回调的呼声没有减退.中国成长放缓的迹象是抛售股票的催化剂,但标普500指数收位远高於日内低点.

标普能源指数.GSPE下挫1.4%,是标普500指数跌幅第二大的板块.全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平.消息打压商品市场和能源股.

"中国的消息令所有人都加以关注,且股市因而稍作喘息,但市场人气依旧,仍然偏多."纽约Direct Access Partners管理夥伴及交易商Mike Shea说.

周二前,标普500指数处於2008年5月来的最高点,且较2007年10月创纪录的收盘高位1,565.15点低大约10%.

对欧债危机的忧虑缓和及美国经济数据不断改善提振标普500指数较今年初上升11.8%,较去年10月低位上升超过27%.

美国2月建筑许可年率升三年半高位,尽管房屋开工活动下降,暗示楼市初步复苏仍在轨道之上.

消费类股上涨,亚马逊(AMZN.O)领军,股价大涨近4%,上日该公司同意以7.75亿美元现金买入Kiva Systems.

亚马逊股价跳升3.7%,报192.33美元,成交量较过去10天均值多超过一倍.

珠宝连锁店蒂芙尼(TIF.N)劲扬6.7%,至73.27美元,此前该公司预期今年营收增长,受助于亚洲和美国市场扩张.

亚马逊和蒂芙尼股价上扬,加之银行股持续走强,尾盘扶助股市扳回日内的大部份跌幅.标普零售指数.RLX升1%,KBW银行指数.BKX涨0.4%.

道琼工业指数.DJI收跌68.94点,或0.52%,至13,170.19点;标准普尔500指数.SPX收挫4.23点,或0.3%,至1,405.52点.Nasdaq指数.IXIC回落4.17点,或0.14%,至3,074.15点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为62亿股,今年迄今的日均值为69亿股.

Lions Gate Entertainment LGF.N在其高度备受关注的电影"饥饿游戏"(The Hunger Games)上映前,股价触及15.30美元的历来高位.尾盘收升7.2%,报15.28美元.

纽约证交所下跌个股与上涨个股之比超过2:1,Nasdaq则为7:3.(完)