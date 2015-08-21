焦点：河北融投危机暴露中国融资担保产业的问题

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京8月21日 （记者 Shu Zhang/Matthew Miller） - 河北出现的一宗债务危机暴露了中国融资担保产业的问题。

中国企业债务负担沉重，经济正在减速，借款人面临压力，但贷款有担保企业的担保，这让许多贷方感到宽慰。中国有将近8,000家担保企业。

其中三分之一的担保企业是国企，他们为中国逾六成的担保贷款提供担保。他们的存在是为了支持较小型企业融资，但河北融投担保集团（简称“河北融投”）所遭遇的危机却表明他们履行担保责任的能力令人怀疑。

河北融投理论上已无偿债能力，随着中国经济迅速减速，其他担保公司也可能面临类似命运。

河北融投以过低价格对现在出现问题的贷款提供了过多担保。

河北融投总经理马国斌表示，河北融投进行了尽职调查，并要求借款方提供抵押。但因为担保行业内的特点是进行全担，且保费费率较低，不超过基准利率的一半。

他指出，尽管违约风险主要由担保公司承担，贷方却可以收取更高的利率。

“需要你担保的企业，都是达不到直接从银行贷款的企业，在各方面都有一定问题，一定瑕疵的，所以风险相当大，银行转嫁了风险，这个不公平，非常不公平，但是没办法。”

河北融投等企业有义务以低利率为借款人提供担保，以帮助那些在没有担保的情况下较难获得资金的小企业进行融资。

“但国内这个担保行业也不成熟，出现很多问题，是有缺陷的事情。很多工作没办法。在国内担保行业处于弱势群体，没办法，”马国斌说道。

河北融投已为逾1,000家借款方提供贷款担保，包括在经济减速中首当其冲受影响的制造企业。

其中许多借款人面临违约风险，河北融投在担保余额或高达320亿元（50亿美元），而其注册资本为42亿元。

鉴于河北融投无力代偿所有担保贷款，除非贷款人能说服河北政府介入进行救助，否则他们面临重大损失。

已有11家贷款机构向河北政府联名上书，河北政府已组建了一个特别委员会来试图解决此次危机。

“如果没有河北融投的连带责任保证担保，投资者是不会同意将资金借贷给这些企业的，”联名书上写道。

路透已查看过这封由10家信托公司和一家基金公司递交的联名书。这些企业先向公众募集资金，然后向外贷款。如果担保责任未获履行，这些企业可能无法履行对投资者所承诺的收益率。

联名书敦促河北政府采取行动，以防止危机引发公众恐慌。

未能联系到河北政府发表评论。监管河北融投的河北国资委拒绝置评。

**冰山一角？**

“我们在中国看到了很多这样的企业，我们担忧基本面，”穆迪驻香港资深信用分析师Sally Yim指出。

“你一定会看到这样的小担保公司出现更多违约或问题，”她说道。

Yim认为这不会对金融体系构成很大威胁。中国拥有3.65万亿美元的外汇储备，应对几次河北规模的危机不成问题。

但是投资者对担保行业失去信心的情况可能更加难以控制。

如果贷方怀疑地方政府在出问题的时候不会救助担保公司，企业将难以获得融资，整体经济将受到影响。

“我觉得这是中国金融史上一个不可思议的案例，”一家信托公司的高管匿名表示，这家公司是参与联名上书的企业之一。

“那么今后谁还敢去相信担保行业？担保行业还有没有存在的必要？”

中国政府正在采取行动加强担保行业，上个月公布了建立国家融资担保基金的计划。

但这可能加强贷方对政府会救助担保公司的猜想，可能导致不负责任的放贷。（完）

编译：李富强/刘珞焱 发稿：程芳

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