杭州为中国新型经济发展提供诠释样本

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国杭州5月21日 - 杭州涌现的种种迹象表明，中国的改革可能正在取得成效：杭州高科技产业和软件业蓬勃发展，在全国经济减速的大背景下，大大提振了当地经济的发展。

从风投基金到大数据公司，一众与科技业相关的企业落户杭州，创造了一个繁荣的服务中心，为走下坡路的“工厂式增长”续上靓丽的一笔。

浙江曾是家居用品制造商的云集之所，其转型是中国领导层对中国未来经济设想的范本：经济发展更多由服务和先进产业驱动，而渐少依赖出口和投资，一如中国国务院周二发布的《中国制造2025》规划所述。

浙江省去年在全国经济中占比6.3%。中国推出的各项改革政策正令浙江受益，如高科技企业的税收减免、为互联网初创企业提供更多资金、建设更好的物流网络扶助电子商务的发展。

杭州的互联网金融大厦中入驻了各类科技初创公司，硅谷文化正在这里生根发芽。

年轻白领穿着T恤、牛仔裤和运动鞋，办公室里放有跑步机、乒乓球桌，还备有供周五晚聚会的空间。

浙江今年第一季度经济增速上升至8.2%，高于去年同期的7%，而中国其他地方的增速却下滑至7%的六年低点。

杭州人口700百万，距离上海仅一个小时火车车程，当地政府一直以来都大力支持私营企业发展。

杭州是电商巨头阿里巴巴 的摇篮。阿里巴巴最近一个财年营收达762亿元（123亿美元），2014年3月以来扩聘近13,000名员工。

“这一代自主创业，然后做生意啊，然后它也形成了一个氛围，包括阿里巴巴起来之后围绕它的生态系统，”“懒人周末”联合创始人金仲坤（音）说道。“懒人周末”是一个活动应用，向订阅者提供活动信息。

“原来它（浙江）可能是靠中小企业，出口，这些但是它现在很多风险投资公司，顶级的风险投资公司，原来在杭州都没有办事处的，那现在很多已经设立了。”

杭州并非个例。深圳的服务产业亦在高速扩张，华东地区的其他地方经济今年也只是略微下滑。全国范围来说，服务业从业人员占劳动人口的比例正在上升，2013年达38.5%，高于制造业的30%。

香港大和资本市场经济学家赖志文称，虽然这只能减缓中国大规模地方政府债务等“逆风”对经济增长的拖累，但会给中国的经济减速提供支撑。江苏和浙江等华东省份是中国负债最多的地方政府之一。

对于杭州艺福堂茶业的副经理刘洋（音）来说，杭州的“亲商”环境是中国其他地区效仿的榜样。

刘洋称，杭州的企业获得了巨大的国家支持。企业家有住房补贴，企业还获邀参加由政府组织的社交和工业设计活动。

官方数据反映了浙江经济的转型。

浙江的服务业投资今年第一季度劲增33.3%，远高于工厂投资5.8%的增速。

通信、软件和IT产业的投资尤为强劲，飙升138.5%，相形之下，一些工厂却在削减开支。黑色金属冶炼投资下跌了23.6%。（完）