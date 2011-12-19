中国经济不会硬着陆--邱晓华

路透北京12月19日电---中国国家统计局原局长、现中海油高级研究员邱晓华周一表示,中国经济不会硬着陆,并建议政府通过双降(降低存款准备金率和降低税负)减轻企业负担.

他在北京举行的2012网易经济学家年会上称,市场化、国际化、多元化是中国体制改进的三大趋势,也是支撑中国经济不会硬着陆的重要原因.

"工业化、城市化、区域化和信息化这四化趋势在今天的中国都还没有完结,"邱晓华称,

他指出,工业化帮助改进了中国的产业结构,城市化帮助改建了城乡结构,区域化帮助中国改进了东部、中部、西部地区的结构,而信息化带来了资源更大的效率.

他建议,政府应当通过降低存款准备金率,通过降低税收和负担来给企业、老百姓增加活力、增加人力，促进经济的稳定增长;同时要通过改善金融体制、改善财政税收体制来促进结构的优化.

但他指出,中国经济正处在转型的阶段,转型需要企业转型,需要民众转型,更需要政府的转型,政府如果不转型,中国经济的转型、中国社会的转型就是一句空话.

"政府的转型就是要由过去建设型的政府转到服务型、监管型的政府上来,只有完成这个转型,中国经济未来,我们所谈到的各种各样有利的方面才能真正成为我们赖以支撑的最可靠的动力."

概括起来,他提出,政府该做的就是在稳增长方面实行"双降",降准备金,降税;在社会稳定方面要"双民",民主、民生齐抓;在结构优化方面要"双改",改金融,改财政;在应对国际金融未来的可能方面要做到"双强"(农村基础设施和国防建设).

上周结束的中央经济工作会议明确指出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.(完)