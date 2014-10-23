（更正）从齐齐哈尔一窥中国经济的增长放缓

(本文由路透中文网编译提供)

（译文有误，小标后第一段“货运汽车”更正为“货运车厢”。）

路透中国齐齐哈尔10月17日(记者 Adam Rose) - 齐齐哈尔位于中国东北的黑龙江省，是中国的老工业和农业中心，这个城市折射出中国政府现在所极力避免的事。

齐齐哈尔今年上半年的经济增长率为5.2%。这个增长率比黑龙江全省4.8%的增长率稍高，4.8%的数字在全国各省市自治区中排在了最后。在经历了连续数十年的两位数增长后，中国经济今年的增长水平放缓至7.4%，且中国政府也在推动中国的经济发展向远离出口和投资、依靠国内消费的方向发展。

黑龙江的现状也展示出，当以债务投资推动中国井喷式发展的龙头渐渐变小时，中国经济可能会出现的状况。这也增加了金融市场的担忧，即中国经济不太可能会像2008-2009金融危机期间那样成为全球经济的支撑。当时中国经济的增长推动全球经济蹒跚前进，但遗留的问题就是，沉重的债务负担正在使当前的中国经济承压。

今年截至到8月，齐齐哈尔的固定资产投资增长9%，是去年水平的一半，也远低于同期16.5%的全国水平。齐齐哈尔市政府网站显示，“重点推进产业项目计划”的投资从去年的260亿元下滑至67亿元。

齐齐哈尔盛北建机的业务经理韩爱新(Han Aixin)表示：“我们对明年不乐观。”

重工业的产能过剩伴随着投资的减少，加剧了竞争并打压了利润水平。饱受信贷收紧之苦的客户也减少了装备的采购。根据齐齐哈尔统计局的数据，今年1-7月，齐齐哈尔亏损企业的数量增加近五分之一，达到80家。企业负债水平上升13%。今年上半年，总部位于齐齐哈尔的中国第一重型机械股份公司 的亏损额猛增74%，达到6.67亿元。

凯投宏观(Capital Economics)亚洲首席经济学家Mark Williams表示：“随着中国经济的放缓，中国领导人已越发感受与过度投资和产能过剩带来的问题，已试图减缓投资。”

**铁路货运**

对于那些通过跟踪铁路货运量来作为考察中国经济体质健康与否的经济学家而言，这个拥有近600万人口的城市或许能提供某些早期的预警信号。齐齐哈尔铁路车辆局的一名官员称，该公司最近几个月都没有接到货运车厢的新订单，迫使其不得不将工厂闲置，让1万多名员工只拿最低生活工资。

这可能是让中国政府担心的所在，中央政府认为中国需要让经济增长保持在至少7.2%的水平，才能保持就业稳定并确保社会稳定。

黑龙江的增长水平或许已降至中央政府所设定的默认门槛之下，今年8月，中国政府宣布了提振东北三省经济的最新措施，国有企业料将在辽宁省投资大约1640亿美元。

苏格兰皇家银行大中华区首席经济学家Louis Kuijs表示：“注入更多资金会支撑起经济增长吗？或许不会。”（完）