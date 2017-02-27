中国要建立分类调控制度 房价上涨压力大城市合理增加土地供应--国土部

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月27日 - 中国国土部部长姜大明表示，房地产过度投资、投机，成为当前经济发展面临的突出问题，要建立分类调控制度，对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。
姜大明接受官方媒体《了望》采访时表示，各级国土资源部门要坚持用“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，既要针对房地产市场的短期波动，研究应对之策，抑制房地产泡沫；更要从长远出发，构建符合国情、适应市场规律的土地基础性制度和长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。
“房地产过度投资、投机，导致房地产和实体经济失衡，房地产泡沫扩大，金融风险隐患增加，成为当前经济发展面临的突出问题。”姜大明表示。
他指出，首先，建立分类调控制度。区分保障性住房和商品房，对保障性住房用地实行应保尽保，对商品房用地根据供需形势因城因地施策，建立住宅用地供应分类管理制度。对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例；对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。强化供需双向调节。
其次，加强国土规划和土地利用规划管控，划定城市开发边界，推动人口过多、房价过高的特大城市加快疏解部分城市功能。完善土地储备制度，编制住宅用地三年滚动供应计划，合理引导社会预期。完善建设用地指标分配办法，落实“人地挂钩”政策。合理确定公租房、共有产权房（限价房）等政策性住房和商品住房的用地比例和规模，提高“精准供地”能力。
再者，探索房地产多元化供地机制。鼓励原依法取得的国有建设用地依法依约转让用于住房开发建设，允许符合条件的企事业单位利用自有土地建设政策性住房。总结推广北京、上海利用农村集体建设用地建设租赁住房的经验，探索一二线热点城市增加租赁住房供给。
关于国土资源重大改革，他表示，要统筹协调推进农村土地制度改革三项试点，尊重基层首创，支持地方在坚持改革底线和正确方向的前提下大胆探索、大胆创新。
认真总结农村宅基地制度改革试点经验，在充分保障农户宅基地用益物权、防止外部资本侵占控制的前提下，落实宅基地集体所有权，维护农户依法取得的宅基地占有和使用权，探索农村集体组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地，增加农民财产性收入。
对于供给侧改革的任务，姜大明表示，着力在“三去一降一补”中发挥更大作用。过剩产能行业不少是用地、用矿大户，房地产库存过多与商品住宅用地供应相关，一些地方土地抵押融资比例偏高助推高杠杆，一些地方地价上升增加了企业经营成本，补齐贫困短板也要求土地、矿产资源发挥更大作用。
因此，要继续严把新增产能用地、用矿关口，决不能向过剩产能和低水平重复产能供地批矿；加强土地、矿产执法监管，防止已经化解的过剩产能死灰复燃；对退出企业、兼并重组、转产企业、停建项目等涉及的土地资产处置，落实和完善支持政策。
还要提高促进实体经济发展的精准度和有效性。对国家铁路、公路、水利、能源等重大基础设施项目，继续实行绿色通道、先行用地、补充耕地承诺制等特殊政策。围绕新型城镇化进程，创新差别化土地政策，支持中小城市和特色小城镇发展，促进重点城市群建设；实施城镇低效用地再开发，提高城镇人口和产业承载力；统筹城市地上地下开发，释放地下空间开发利用潜力。
此前召开的中央经济工作会议部署2017年工作任务时提出，要落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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