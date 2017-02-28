确保今年中国经济平稳健康发展 合理引导预期保持楼市稳定--习近平

路透北京2月28日 - 中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。

新华社援引他在中央财经领导小组第十五次会议讲话并称，要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定；要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。

“建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，要充分考虑到房地产市场特点，要紧紧把握‘房子是用来住的、不是用来炒的’的定位，深入研究短期和长期相结合的长效机制和基础性制度安排。”他说。

习近平指出，防控金融风险，要加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管，强化统筹协调能力，防范和化解系统性风险。要及时弥补监管短板，做好制度监管漏洞排查工作，参照国际标准，提出明确要求。

他并强调，深入推进去产能，要抓住处置“僵尸企业”这个“牛鼻子”，坚定不移处置“僵尸企业”，并做好转岗就业、再就业培训等各项工作，发挥好社会保障和生活救助的托底作用，确保没有能力再就业人员基本生活。“要区别不同情况，积极探讨有效的债务处置方式，有效防范道德风险。”

此外，振兴制造业，要推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变，让提高供给质量的理念深入到每个行业、每个企业心目中，“要树立放水养鱼意识，在降低垄断性行业价格和收费方面下更大功夫，尽一切努力把企业负担降下来。”（完）