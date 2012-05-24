中国经济保增长压力将促使楼市调控更趋差别化

2012年5月4日，一名工人站在北京一处道路施工工地上，背景是在建的居民楼。中国经济增速持续放缓带来的保增长压力，令房地产稳定经济的作用得以凸显。尽管在调控方向上不会有根本改变，但在调控措施上将进一步差异化。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 经济保增长压力促楼市调控更趋差别化

* 首套购房料获更多政策支持

* 政策微调或助楼市止住下行趋势

作者 宿泱韫/邵晓忆

路透北京5月24日电---中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化.

有关报告称,今年的调控措施在继续维持对投机性需求紧缩抑制政策的同时,对首套房的金融支持力度将加大,对改善性住房需求限制也有可能逐渐松绑.

"我觉得中国整体经济发展形势可能不得不对房地产再进行一些放松."中国投资协会会长张汉亚周四在社科院房地产蓝皮书发布会上表示.

他并称,从目前形势看,中国经济为了"保八",房地产调控必须有所放松.而前期部分政策确已有所放松,如年初以来出现的首套房贷利率优惠以及个别地方微调政策随後未被叫停等.

去年中国房地产投资在国内生产总值(GDP)中的直接比重达逾13%,同时地产业还影响到高达40-50个左右的关联产业,包括水泥、钢材、玻璃、家具电器以及装饰材料等,以及就业问题.

对於下一步政策微调的方向,中国社科院城市发展和环境研究所副研究员李恩平表示,抑制投机性需求仍将是本年度房地产政策调控的中心任务,但自住性需求支持力度将逐渐加大,调控措施将进一步体现差异化、精准化.

中国土地勘测规划院地价所所长赵松则指出,今年对房地产调控进行微调是应该的,但幅度不会像08、09年那样大,因当年大幅放松调控後所造成的不良後果,到现在还没有消除.

中国总理温家宝近期强调,针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.房地产方面则要稳定调控政策,严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策,采取有效措施增加普通商品房供给.

此前公布的经济数据不容乐观.中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.

**首套购房料获更多政策支持**

中国这场"史上最严"楼市调控,通过严格实施差别化住房信贷,在打击投资投机性需求的同时,亦误伤了刚性需求.直到今年年初,首套房利率才逐渐回归至基准,重现七折优惠.研究人士预计,今後首套住房的金融支持力度将继续加大.

"预计今年对首套住房的金融支持力度将加大."中国社科院在其发布的房地产蓝皮书中并建议,在完善首套房贷款优惠政策的基础上,应尽力避免在首付比例、利率等方面优惠程度的频繁调整.

而在限购政策上,蓝皮书预计部分城市具体限购措施可能亦有所变化,如对首套住房定义放宽、对二套住房限购放开、对非户籍人口常住人口限购放宽,限购手段也可能从硬性的交易限制转向信贷限制.

路透4月调查显示,在20家接受调查的中外分析机构中,11家认为中国不会在年内会降低首套房的首付款比例,而9家认为可能会降低首套房首付款比例.

为应对国际金融危机,扶持国内房地产市场,中国2008年底开始实行首套房贷利率七折优惠政策.不过随着房地产价格过快上涨,国家开始对房地产市场进行调控後,各家银行纷纷取消首套房优惠政策.

**政策微调或助楼市止住下行趋势**

持续逾两年的楼市调控已令中国房企投资开工及楼市销售持续回落,房地产开发商的流动性状况正在恶化,其生存能力受到考验,而有关政策的微调或将令房地产市场止住下滑的脚步.

中国指数研究院周四报告称,货币政策微调力度若加大,对房地产业将是利好;但不确定性在於,银行是否愿意给开发商和购房者贷款,以及存准率在历史高位背景下,银行放贷能力受限.

"房地产调控政策虽然没有放松,但贷款如果大幅增加的话,房地产业向下的趋势可能停止,进入震荡阶段,但期待很快复苏并反弹不太现实."报告称.

赵松亦表示,政策微调情况下,房地产的走向,在现在的价位上可能会有小幅的波动,但是不会有大的涨跌变化.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌.(完)

--审校 曾祥进

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