中国大城市再现高价拿地 “面粉比面包贵”或引发过热风险

保利首开联合体以33亿元购得的北京朝阳常营地块，摄于12月6日。 REUTERS/Jason Lee

路透北京12月7日 （记者 Xiaoyi Shao/Sue-Lin Wong） - 北京朝阳区常营乡，一堵不起眼的墙上布满了爱国标语，墙内是这个城市最贵的地块之一，地面上除了稀稀拉拉的几棵树之外什么也没有。

据北京市国土资源局的数据，上月该地块以33亿元的价格售出。考虑到竞得该地块的保利首开联合体承诺配建3.6万平方米自住房，该地块的商品房部分楼面价将高于附近住宅目前的价格。

“面粉贵过面包，”北京亚豪机构市场总监郭毅表示，他说的是一些黄金地段的未开发土地价格已高于二手住宅房价。“风险在增加。”

这种投机性风险凸显中国住宅市场日渐加大的扭曲。

尽管中国大部分地区的地产价格仍在下跌，大城市却正迎来复苏，土地投机随之重现，这可能引发另一场泡沫并拉大一线城市与其它地区的经济差距。

政府的经济适用房计划旨在让中国更多的中下收入家庭拥有住宅，但项目的开发成本也因此增加。

分析师称，该地块面积为41,964平米，最大开发面积为117,498平方米，开发商的拿地成本为28,086元每平米；若纳入经济适用房部分的建筑成本，则该地块商品房部分楼面价将超6万元。

分析师称，以此价格计算，该地块建设的商品房每平米价格需高于10万元才能使项目有赚头，而10万元是附近住宅现有价格的近三倍。

另一个选择是尝试转卖地块获利。

“价格这么高让我觉得很疯狂，”一位住在附近一个保障房项目里的王姓女士称，“我反正觉得它不值这个价。”

北京活跃的土地市场代表了一个新趋势。在住房销售回暖和货币环境放松的背景下，领先的开发商正在大城市入手新地块。

“开发商正在大城市争抢地块，因为大家认为一线城市是安全的，”北京一家中型上市地产企业的高级官员表示，因未获授权向媒体发言，他不愿具名。“就怕过热了。”（完）