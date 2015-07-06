焦点：中国地方政府出招拯救楼市 但去库存前景不容乐观

图为中国内蒙古自治区鄂尔多斯的住宅楼。 REUTERS/David Gray

路透北京7月6日 （记者 许贵卿） - 受到楼市库存高企困扰的中国政府正在积极介入，希望通过采购商品房充当保障房来化解楼市面临的难题。

一些地方政府正在以高折价购买大量空置房，然后转售给低收入家庭，扮演着救助开发商的白衣骑士。

这并非解决中国楼市供应过剩问题的万能药。根据中国国家统计局数据，5月末商品房待售面积65,666万平方米，几乎相当于新加坡的国土面积。

这项政策目前正在至少六个省试点，对各方而言似乎是共赢之举：低收入家庭可从保障房供应增多中受益，政府消除贫困的工作得到加强，开发商的库存压力也得到缓解。

需要提醒的是，政府以平均低于市价10-52%的价格采购商品房，会进一步增加本就如山般的公共债务，同时也无助于化解下一个楼市泡沫。

但潜在的好处非常诱人，一些楼市表现逊色的地方政府积极进行试点，大量采购商品房。

**“鬼城”在行动**

在以“鬼城”闻名的鄂尔多斯市，东胜区相关部门在4月和5月采购存量商品房。

网上资料显示，该区相关部门通过招标，5月份从八家房地产开发商手中采购了3,660套存量商品房，采购价为每平方米2,766元至3,612元不等。

“我们是看生产的情况，”东胜区一位拒绝透露姓名的官员称。“如果有需求的话我们会再采。”

路透多次致电鄂尔多斯政府寻求置评，电话无人接听。

陷入困境的中国楼市眼下似乎在企稳。5月中国70个大中城市新建住宅销售价格环比上涨0.2%，为13个月来首次上涨，表明中国楼市可能正在触底。

“如果库存比较快消除的话，对缓解他的那些资金链压力也很大，”中信证券首席经济学家诸建芳说。

**杯水车薪**

全球经济低迷打压煤价，曾令鄂尔多斯这个煤炭之乡遭受冲击，而楼市的发展状况则令该市雪上加霜。面对楼市供应过剩，该市市长去年呼吁三年暂停楼盘建设。

“对于库存房消化有些帮助，但不是很大，”一位华姓中介谈及政府采购存量商品房充当保障房时说道。

开发商并不想以折价向政府售房，不愿降低自己的利润率，除非不得已而为之。在内蒙古，政府采购存量商品房的折扣高达52%。

“如果市场购买力可以的话当然卖给市场，”一家近期向政府售房的开发商高层说。

“但现在市场购买力已经下降了太厉害”，“这位高层说道我感觉还有一大部分库存没有消化掉。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。