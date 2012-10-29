周永康：中国应抓紧建立居住证制度

路透北京10月26日电---中共中央政治局常委、中央政法委书记、中央社会管理综合治理委员会主任周永康周五表示，中国应抓紧在全国建立和实行居住证制度，让流动人口能享受更好的医保与住房等保障。

中国流动人口超过2.3亿人，他们拉动了中国的经济增长，但因户口限制导致的子女教育、医疗以及其他服务的受限，迫使他们不得不存钱，让政府将经济增长引擎从投资转为消费的计划受阻。

户口制度也引发社会问题，危及社会稳定。

新华社援引周永康在北京的一个会议上的讲话称，中国应抓紧在全国建立和实行居住证制度，逐步解决好流动人口在居住地劳动就业、子女上学、公共卫生、住房租购、社会保障等方面存在的实际问题。

“防止在城市形成新的二元结构，促进流动人口更好地共享改革发展成果，”周永康说道。

新华报导对此未提供进一步细节。

中国的户口改革已经谈论多年，但进展缓慢。政府称户口制度对於管理中国众多的人口很有必要。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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