中国经济触底可能在明年一二季度--专家

* 中国经济触底可能在明年一二季度

* 未来GDP和CPI的组合将进入"8+4"时代

* 财政政策或成明年亮点

路透北京12月12日电---中国已定调明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,明年中国经济将回归常态化中的"软着陆",GDP增速还将陷入惯性回落,触底的时间可能在一二季度,三四季度将有温和的回升.

他周日在一券商策略会上并称,明年中国货币政策基调稳健,积极的财政政策或成亮点.

"国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)的组合将由'10+2'(%)时代进入'8+4'(%)时代,增长的中枢水平在下移,而通胀的中枢水平在上移."基於这种判断,巴曙松建议明年在货币政策工具运用方面,利率和汇率等价格型工具应当承担更大的作用.

中国国家统计局上周公布,11月CPI同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%,表明通胀猛虎已被驯服;但工业和投资增速继续放慢,均不及预期,暗示经济基本面在持续放缓.

巴曙松表示,目前中国经济回落趋势类似於2008年,但回落的幅度较小.中国的政策更为关注针对性和灵活调整,短期与长期的衔接.与2008年中国应对政策强调及时和足够力度相比,今年以来,中国在政策上偏向以时间换空间.

为次年宏观经济政策和目标定调的中央经济工作会议今日起召开.此前中共中央政治局已於上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.

**财政政策或成亮点**

巴曙松称,明年财政政策或成亮点,财政更侧重於民生,结构性减税空间较大,支出流向将围绕民生和扩大消费,支出将更为集中在新兴产业、农田水利、保障房和教育医疗等领域,保障房投资可能超出市场预期. 他并认为,当前中国货币生成机制已发生改变,外汇占款如果持续降低,就需要更大规模的信贷投放来平衡其对广义货币回落的冲击.

一直扮演者着中国央行基础货币投放"主角"的外汇占款出现近四年来的首次下降,10月中国金融机构外汇占款净下降248.92亿元人民币,M2同比增速亦走低至12.9%.外汇占款下降发出了中国流动性供给和货币创造主渠道改变的重要信号.

在谈到国际形势时,巴曙松认为,明年美国经济将会弱增长,但流动性充裕保证经济不至于陷入明显危机,但2013年美国经济可能会出现零增长;欧洲债务危机则将导致金融市场动荡与实体经济恶化,2012年欧元区可能出现零增长,需要关注明年欧债问题的时间窗口.

欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低,全球经济景气的不确定性令中国未来的出口前景不甚乐观. (完)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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