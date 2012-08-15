中国经济三季度难言止跌回升--专家

* 7月数据昭示中国经济三季度可能续探

* 全年GDP增长7.5%目标有压力

* 通缩忧虑大於通胀,稳增长政策需加力

* 扩大投资应着力于高铁及民生项目

* 住房及汽车仍是未来20年拉动消费的引擎

作者 沈燕/邵晓忆

路透北京8月15日电---面对中国刚刚出炉7月份仍显惨淡的经济数据,全国政协经济委员会副主任郑新立指出,尚未有迹象显示中国经济的拐点会在三季度出现,如果稳增长的政策不加力,中国全年GDP增长7.5%都会有压力.

他在接受路透专访时指出,目前中国已经成功抑制通胀,更须防范通缩,而要遏制自去年一季度就开始的巨大经济下行压力,更需扩大投资,尤其应着力高铁投资,将其恢复到历史最高水平,而住房和汽车仍会是中国未来20年拉动消费的引擎.

"我个人认为现在的形势严竣,对形势不能掉以轻心,经济有没有活力要看企业,那些认为经济增速放慢就能促使经济结构调整的观点很不负责任,"郑新立毫不掩饰地批评.

他指出,结构调整要在投资增量的调节中完成,要把稳增长放在重要的位置就需要有一定的投资规模,就需要明确投资方向,包括高铁和民生项目.

金融政策方面既应有总量方面适度放松的政策,如降低存款准备金率,适当放宽存款利率上限和贷款利率下限等,更应有结构性信贷政策,重点支持基础设施建设,农业现代化等,按照调整经济结构的要求调整信贷结构.应避免"一刀切"的调控政策.

很显然,中国经济宏观调控面临的两难困境也加剧市场分歧.前中国央行货币政策委员会委员周其仁上周末就表示,经济结构转型需要时间,政府心肠要硬一些,不要时刻冲在前面;而现在调控太灵敏,有些过於密集.

同样具官方背景的中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪,在上月接受路透专访时也表达了谨慎中略偏悲观的展望,认为中国经济探底时点有可能延长至三季度,内外需的双双萎缩令通缩的可能性加大,并预计年内"双降"仍有较大空间.

中国刚刚公布的7月规模以上工业增加值同比增长9.2%,为2009年5月以来新低,亦为连续第四个月维持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长13.1%,创2006年2月以来新低;7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,为2010年1月以来最低;当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,为连续五个月负增长.此外,外贸及新增信贷数据亦显低迷.

郑新立指出,从7月份数据看,工业增加值增幅为两年来的低点,而工业增加值在GDP的占比较大,某种程度上代表了GDP增幅,表明GDP也在持续下滑,迹象显示三季度GDP和工业增加值可能继续下行,如果三季度不能止跌企稳,那麽四季度也就无力回天了.

"实现全年7.5%的目标就危险了,如果这样,三季度就业矛盾就会突现,企业利润进一步下滑,三角债就会出现,"他表示.

郑新立认为,中国应该拿出应对亚洲金融危机时的魄力和动作,当时就是大力建设高速公路网络,设想一下如果没有当时的建设不可能成就中国其後数年的高增长低通胀荣景.

1997年爆发亚洲金融时机,时任国家计委(现为国家发改委)政策研究室主任的郑新立亲历并参与了中国成功应对危机的全过程,谈及此段历史他记忆犹新.当年应对危机的举措中,除全面投资建设中国的高速公路网络,还包括对长江干堤加固等庞大工程.

**稳增长政策更须加力**

曾在中央政策研究室工作多年的郑新立对中国经济形势一直有其自己的见解.他认为,上半年经济增速虽然在调控目标之内,但下行压力明显加大,面对经济下行的严竣形势,房地产、高铁建设等领域的发展处於两难困境,要遏制巨大的下行压力,下半年稳增长的政策必须加力.

中国GDP增幅由去年第一季度的9.7%一路下行,降至今年第二季度的7.6%,接近年初设定的GDP增幅目标7.5%.

他建议要以增量调整的方式进行结构调整,以更大力度扩大国内需求来克服经济下降势能.因此保持必要的铁路投资规模,继续加快基础设施建设,是拉动当前经济增长和提高未来经济发展潜力的重要手段,倡导将高铁建设投资恢复到7,000多亿元的历史最高水平.

而对於目前陷入困境的房地产调控对经济的影响,他建议要创新保障房土地供给政策,实行差异化商品房市场调控政策.

他解释称,当前中国保障房土地供给政策,仍然和商品房一样,采取"招拍挂"政策,抬高的地价自然也抬高了房价.建议可采取与商品房不同的政策,采取划拨形式供应保障性住房建设用地,同时在商品房市场宏观调控方面采取差异化政策.

对於人口已经过度集中,住房存量用地或增量用地不足,房价收入比过高的区域或者地段,实施更严厉的房地产调控政策.对於人口较少,住房存量用地或增量用地充足,房价收入比较低的城市或者市内区域,采取相对宽松的房地产调控政策,一些新建城区、旅游市区甚至可以完全以市场机制调节.

同时区分不同的商品房类型,对於高端商品房市场,在限制总供给比例的条件下,放开购买限制,对於中低端商品房市场,仍然采取严格的控制政策.

同时建议加快淮河流域综合治理,着力鼓励民间投资的增长,加大基础设施建设和改造和提高公共服务能力,降低中高档商品(奢侈品)关税,并将汽车消费税由中央税调整为地方税种,既可以调动地方政府改善用车环境的积极性,也补充了地方税源.

"未来20年扩大内需的消费引擎仍然是房地产和汽车,因为中国目前还没有消费额能达数十万元,对消费影响这麽巨大的商品,目前需要的是住房和汽车的生产,流通,消费之间扭曲的关系调整过来."郑新立称.(完)

--审校 林高丽

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