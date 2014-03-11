香港《经济日报》：数据似差非差 中央未忧经济弱

（3月11日社评）

内地股市昨急挫近3%，拖累港股恒指亦下泻395点，主因之一是内地经济数据欠佳，尤其上周末公布的2月出口竟下跌18.1%，市场忧内地经济下行压力正加剧。惟每年1月及2月内地经济数据，极受春节因素影响，只看单月数据易错判形势，今年首2个月数据若合并来看表现实不算差。

今年春节在2月初，令大量出口定单推前在1月付运，令1月出口增长高达10.6%；且去年初因热钱藉虚假贸易涌华，令去年1月及2月出口数据严重虚高，有分析指若扣除此因素，今年首2个月实际出口增长应达7%至8%，符合中央全年出口增长目标7.5%。

市场以2月数据唱淡中国，此应因国际炒家正图造淡新兴市场，遂藉夸大单月数据欠佳，狠踩中国经济以图利；内地炒家则可能要藉市场悲观情绪与中央博弈，图逼中央出招谷经济。惟中央对内地经济前景看得并不淡，有2点值得留意。

其一，出口数据公布有异往年。过去内地海关总署公布1、2月出口数据，会强调首2月数据应合并评估，惟今年反强调2月出口大跌。此是否反映中央未惧出口趋弱，反有意助长市场淡风，推动人民币汇价走软？

其二，中央续在市场收水。人民银行自春节假期后，接连正回购抽资，今年来已累计收水3380亿元，此除因中央要营造稳中偏紧货币环境，倒逼金融改革外，亦反映中央对经济下行压力暂不太担心，有足够韧力应付收水压力。

故市场虽藉2月数据对中国经济大吹淡风，惟中央并未太忧经济下滑风险，经济政策仍以攻坚改革为主，投资者若因单月数据欠理想就憧憬中央会力谷经济，恐缘木求鱼。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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