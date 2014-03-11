香港《经济日报》：数据似差非差 中央未忧经济弱

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（3月11日社评）
内地股市昨急挫近3%，拖累港股恒指亦下泻395点，主因之一是内地经济数据欠佳，尤其上周末公布的2月出口竟下跌18.1%，市场忧内地经济下行压力正加剧。惟每年1月及2月内地经济数据，极受春节因素影响，只看单月数据易错判形势，今年首2个月数据若合并来看表现实不算差。
今年春节在2月初，令大量出口定单推前在1月付运，令1月出口增长高达10.6%；且去年初因热钱藉虚假贸易涌华，令去年1月及2月出口数据严重虚高，有分析指若扣除此因素，今年首2个月实际出口增长应达7%至8%，符合中央全年出口增长目标7.5%。
市场以2月数据唱淡中国，此应因国际炒家正图造淡新兴市场，遂藉夸大单月数据欠佳，狠踩中国经济以图利；内地炒家则可能要藉市场悲观情绪与中央博弈，图逼中央出招谷经济。惟中央对内地经济前景看得并不淡，有2点值得留意。
其一，出口数据公布有异往年。过去内地海关总署公布1、2月出口数据，会强调首2月数据应合并评估，惟今年反强调2月出口大跌。此是否反映中央未惧出口趋弱，反有意助长市场淡风，推动人民币汇价走软？
其二，中央续在市场收水。人民银行自春节假期后，接连正回购抽资，今年来已累计收水3380亿元，此除因中央要营造稳中偏紧货币环境，倒逼金融改革外，亦反映中央对经济下行压力暂不太担心，有足够韧力应付收水压力。
故市场虽藉2月数据对中国经济大吹淡风，惟中央并未太忧经济下滑风险，经济政策仍以攻坚改革为主，投资者若因单月数据欠理想就憧憬中央会力谷经济，恐缘木求鱼。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。