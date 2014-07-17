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时事要闻 | 2014年 7月 17日 星期四 09:47 BJT

中国国务院称部分干部懒政松懈

路透北京7月16日 - 中国国务院周三召开常务会议听取督查汇报后发布在线公告称，一些地方和部门重布置轻落实，存在推诿扯皮现象。

公告指出，近期国务院派出8个督查组，在各地区、各部门自查基础上，对16个省（区、市）、27个部门和单位进行了督查。

“督查发现一些问题，主要是：部分政策落实环节多、进度慢，一些地方和部门重布置轻落实，存在推诿扯皮现象，”公告称。

公告还称，部分干部缺乏责任意识，遇到困难“躲着走”、不作为、不担当，懒政松懈，有的搞选择性落实、象征性执行。这既暴露出一些地方和部门对抓落实认识有偏差、作风不扎实，也反映出一些深层次的体制机制弊端。

公告指出，会议要求，对督查发现的问题，既要依法依规追责问责，又要列出清单，明确时限、落实责任、逐项整改，兑现承诺。

国务院表示，整改情况要限期报告国务院，决不允许“走过场”，确保政策措施全面落实到位。（完）

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