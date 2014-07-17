中国国务院称部分干部懒政松懈

公告指出，近期国务院派出8个督查组，在各地区、各部门自查基础上，对16个省（区、市）、27个部门和单位进行了督查。

公告还称，部分干部缺乏责任意识，遇到困难“躲着走”、不作为、不担当，懒政松懈，有的搞选择性落实、象征性执行。这既暴露出一些地方和部门对抓落实认识有偏差、作风不扎实，也反映出一些深层次的体制机制弊端。