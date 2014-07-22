中国经济可实现中高速增长新常态 但下半年下行压力仍较大--专家

路透北京7月22日 - 原中国国家统计局局长李德水周二表示，中国经济完全可能实现全年预期目标，并能够实现中高速增长的新常态，不过下半年下行压力仍较大。

他在中国国际经济交流中心举办的“经济每月谈”上称，下半年乃至近一个时期内，经济社会中还是有不少困难，不过这是经济转轨和产业升级过程中的镇痛期，完全符合经济发展的规律，中国完全可能实现年初制定的各项目标。

“从我国当前所处的发展阶段，城镇化稳步推进，服务业的巨大潜力，特别是改革开放和科技进步的推动力等基本面看，...经济完全有条件实现长期平稳较快发展。”他并称，不仅可以实现中国经济保持中高速增长的新常态，而且能够使经济社会发展稳步迈向中高端水平。

与此同时，李德水也指出了一些风险所在。他认为，中国劳动年龄人口比重和数量都出现下降，劳动力成本持续攀升，资源环境约束不断增强，实体经济部门融资困难，且融资成本高启，产能过剩矛盾突出等。

要应对这些风险，使中国经济能够平稳增长，李德水认为要加强软件建设，如加强市场秩序、商业诚信、精神文明等建设，同时还要提高劳动生产率和资源利用率。

他表示，做好这些建设，能解放和发展出无穷无尽的生产力，使有限的资源创造出更多的社会财富。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

此外，李德水认为，当前需要防范的主要风险是金融风险，但这些风险还在完全可控的范围之内，政府有足够的手段和能力去防范。

“要深化金融体制改革，切实做好防范风险的工作。建议央行尽快出台基准利率或者政策利率，用短期和中期的政策工具来引导市场利率的水平，使我国货币调控手段既有数量调控，又有价格调控。”他称。

他并指出，利率市场化的难点在于存款利率市场化，建立基准利率是利率市场化改革的核心，同时金融改革必须坚持为实体经济发展服务的正确方向，要坚决守住不发生系统性、地区性金融风险的底线。

中国央行行长周小川今年3月两会期间曾表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。而不久前在第六轮中美战略与经济对话期间，周小川亦称央行将按照时间表推进利率市场化。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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