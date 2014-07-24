工信部：经济运行仍面临下行压力 部分企业生产经营十分困难

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京7月24日 - 中国工业和信息化部周四表示，当前工业通信业总体运行态势良好，但经济运行仍面临下行压力，部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。
工信部新闻稿显示，在经济结构调整转型和增长速度换挡减速等多重因素叠加影响下，经济运行仍面临下行压力。要加大结构调整力度，着力提升自主创新能力，确保完成全年各项目标任务。
“部分企业生产经营十分困难，信息基础建设还不能满足经济社会发展需要。”新闻稿指出。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。6月规模以上工业增加值增长9.2%，较上月加快0.4个百分点，并创下年内高点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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