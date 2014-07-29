中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间--人民日报

路透北京7月29日 - 人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。

文章称，上半年定向调控的政策大多在5、6月份推出，这些政策的作用将在下半年集中体现。下半年坚持宏观政策的基本取向，增强调控的预见性、针对性、有效性。保持宏观政策连续性和稳定性，又不能掉以轻心，要做好预调微调，把握好调控的力度和节奏。

“总体来看，下半年经济增速可能会高于上半年，全年有望实现7.5%左右的经济增长预期目标”文章援引中国国家信息中心首席经济师范剑平的话称。

不过，文章也提到，从不利因素看，“三期叠加”对中国经济的影响可能会持续一段时间，下半年经济下行压力仍然较大，结构调整的阵痛在传统行业依然存在，地方融资平台、房地产、产能过剩行业和影子银行等领域的财政金融风险不容忽视。应继续加强和改善宏观调控，高度重视和防范各种风险。

文章指出，时下中国经济已出现以增速放缓、结构优化等为特征的“新常态”。由于潜在增长率下降、资源环境约束、实现全面小康仅需7.2%的年均增速等因素存在，中国“做不到”“受不了”也“没必要”保持过去的高速增长，而将进入中高速增长的轨道；与此同时，经济结构将逐步优化、增长质量不断提升。

“我们要适应‘新常态’，彻底摆脱‘速度情结’‘换挡焦虑’。只要经济运行在合理区间，就不必纠结于增速是7.4%还是7.5%，而应腾出手来办大事，把更多精力放在促改革、调结构、惠民生上，加大提质增效的步伐”。国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成说。

中国国务院总理李克强近日表示，上半年经济运行保持在合理区间，市场预期稳中向好。但也要看到当前仍存在下行压力，必须坚持区间调控，注重定向调控，持续激发市场活力，增强发展动力。

中国年初设定的经济增长目标为7.5%，受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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