中国经济不会发生硬着陆 下半年将加快发展方式转变--李克强

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京9月10日 - 中国总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，下半年和今后一段时间将加快发展方式转变，以结构性改革推进结构性调整，推进体制创新和科技创新，使中国经济保持中高速增长。
李克强在天津达沃斯论坛致辞时并称，在国际国内出现新常态下，中国保持定力，更加关注结构调整等长期问题，并不随单向指标的短期小幅波动而起舞。
“中国经济有巨大韧性、潜力、回旋余地，政府采取的措施既利当前更惠长远，有能力防范出现大的起伏，更不会出现硬着陆。”李克强说，中国有信心、有能力也有条件不断克服前进中的困难，实现今年经济社会发展的主要预期目标。
他并表示，今后四个月，政府将统筹稳增长、促改革、惠民生、防风险。不断完善和创新宏观调控的思路，在区间调控的基础上加强定向调控，推进结构性改革与调整，着眼解决长远问题。
李克强引述数据称，今年1-8月份31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业9700万人，与去年同期相比增加了10多万人。在增速放缓的情况下就业不降反增，主要是改革发了力。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。