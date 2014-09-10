中国经济不会发生硬着陆 下半年将加快发展方式转变--李克强

路透北京9月10日 - 中国总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，下半年和今后一段时间将加快发展方式转变，以结构性改革推进结构性调整，推进体制创新和科技创新，使中国经济保持中高速增长。

李克强在天津达沃斯论坛致辞时并称，在国际国内出现新常态下，中国保持定力，更加关注结构调整等长期问题，并不随单向指标的短期小幅波动而起舞。

“中国经济有巨大韧性、潜力、回旋余地，政府采取的措施既利当前更惠长远，有能力防范出现大的起伏，更不会出现硬着陆。”李克强说，中国有信心、有能力也有条件不断克服前进中的困难，实现今年经济社会发展的主要预期目标。

他并表示，今后四个月，政府将统筹稳增长、促改革、惠民生、防风险。不断完善和创新宏观调控的思路，在区间调控的基础上加强定向调控，推进结构性改革与调整，着眼解决长远问题。

李克强引述数据称，今年1-8月份31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业9700万人，与去年同期相比增加了10多万人。在增速放缓的情况下就业不降反增，主要是改革发了力。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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