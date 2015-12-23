中国发改委称明年困难可能更大 将确保经济运行在合理区间

路透北京12月23日 - 人民日报引述中国国家发改委主任徐绍史表示，明年中国发展面临的困难可能比今年更大，加强财政、货币、投资、产业、价格等政策衔接配合，形成增加有效需求的叠加放大效应，增强内需拉动力，确保经济运行在合理区间。

他在全国发展和改革工作会议上讲话称，明年要提高投资的有效性和精准性，进一步优化预算内投资，加强关键领域薄弱环节重大工程建设，着力推进易地扶贫搬迁、棚户区改造、农村电网和城镇配电网改造、重大水利工程、铁路、城市轨道交通和重点流域水污染治理等工程。

会议提出要推动新消费引领新供给形成新动力。鼓励支持地方和企业加大宽带乡村、中小城市信息基础设施、民用空间基础设施等建设力度，推动旅游景区基础设施建设。支持发展城市文化娱乐综合体，推动社会力量举办的大型体育场馆免费或低费开放。

与此同时，要积极培育新消费。挖掘潜力，稳定住房和汽车等大宗消费；乘势而上扩大信息消费；发展乡村旅游、红色旅游、生态旅游、研学旅行；拓展“老幼”两端消费，营造良好消费环境。

徐绍史说，加快推进供给侧结构性改革，要重点抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。积极稳妥处置“僵尸企业”，这是化解产能过剩的“牛鼻子”，各地要因地制宜、分类有序处置，确保社会稳定。

同时要开展降低实体经济企业成本行动，抓紧制定实施方案，清理各种不合理收费特别是垄断性中介服务收费，出台降低电价的合理方案，降低各种物流费用，打出政策“组合拳”，增强优质企业竞争力，帮助企业降低成本。

徐绍史称，明年要有序化解商品房库存。地方特别是三四线城市的商品房库存压力还比较突出，各地发改委要抓紧推动制定化解库存方案，发展住房租赁市场，释放刚性需求和改善性需求。在去杠杆方面，要配合相关部门，防范化解金融风险。

在补齐短板方面，要推动制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。培育发展新产业，在高性能集成电路、新型显示等战略性领域，再布局一批重大项目。要推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变，实施好新一轮服务业综合改革试点示范。

徐绍史并称，进一步夯实农业基础。要积极推进农业现代化，促进农村一二三产业融合发展，推动农业可持续发展，完善农产品目标价格。（完）

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