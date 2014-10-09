7.5%“底线”是误解 政策工具箱储备还很充足--李克强

路透北京10月9日 - 中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

“外界总有种误解，觉得7.5%是个‘底线’。但我早就说过，所谓‘7.5%左右’，就是高一点、低一点都可以，关键在于就业有没有增加，收入有没有增长。”他日前主持召开国务院部门主要负责人会议时称。

他并透露，当前国内就业形势总体稳定，就业增长的统计数据更是超出预期，城乡居民收入继续“跑赢”GDP增长幅度。

李克强强调，“稳政策”不等于不作为，“如果说刺激，我们宁愿用改革来刺激”，尤其是要瞄准关键领域和薄弱环节，支持小微企业、三农和服务业发展。

“我们政策的工具箱储备还很充足，远没有到‘山重水复疑无路’的程度。”他说，“今后还要‘不畏浮云遮望眼’，继续保持经济中高速增长，实现发展向中高端迈进。”

李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。[nL3S0S3316]

在谈到简政放权改革时，李克强称，当前简政放权已经取得重大进展，但仍存在“中梗阻”和“最后一公里”等现象。

“我们一些政府部门发生的腐败案件、窝案，基本都与审批有关，画个圈就给钱，几乎成了‘潜规则’！”李克强说。

他强调，今后要持续推进简政放权，今年底还要再取消下放一批行政审批事项，同时还要加强始终时候监管。

“尸位素餐本身就是腐败，不作为的‘懒政’也是腐败！”他说，“对那些混日子、不作为、得过且过的行为，要严厉问责，确保今年经济社会目标如期完成。”

国家统计局将于21日公布三季度主要经济指标。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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