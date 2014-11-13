中国明年更可能呈现边破边立格局 对经济并不悲观--申万

路透北京11月13日 - 中国国内券商--申银万国周四在2015年宏观经济展望报告中预计，明年仍然是守住底线，加速转型，更有可能呈现边破边立的格局；尽管经济增长率会回落到7.2%左右，但由于经济能经受住楼市调整这一核心压力测试，故对2015年中国经济并不悲观。

“（明年）仍然是守住底线，加速转型，政策制定者仍需要在促改革、稳增长和防风险之间求平衡。”申万首席宏观分析师李慧勇在报告中称，“从最终判断上看，房地产市场出清，金融市场出清，三大改革落实，更有可能呈现边破边立的格局。”

他认为，新常态需要新的分析框架，在宏观变量中更应该关注改革带来的存量资产盘活，效率提升效应，一带一路为代表的走出去战略、国企改革和土地改革代表的供给革命，实质都是通过改革来盘活存量，使得存量资产和传统产业隐性的价值显性化，尤其值得关注。

以下为申万报告的要点摘录：

1、房地产市场出清，经济软着陆。房地产投资是房地产销售的滞后指标，哪怕是房地产销售2014年内见底，2015年房地产投资增速仍然会继续下降。这将成为2015年经济下行的主要压力。同时，房地产市场能否实现软着陆，房地产相关的金融风险是否可控也将在2015年明朗。我们认为中国经济完全能够经历住房地产调整的考验，2015年中国经济增长7.2％问题不大。

2、利率市场出清，利率实质性回落。这几年的一个突出矛盾是经济下台阶，但是利率仍在高位。2014年由于国家加大了对非标的治理，以及需求的下降，利率高企的状况有所缓解，但由于刚性兑付的存在，利率偏高的矛盾仍然没有有效解决。随着房地产市场的调整以及国家关于地方政府性债务的清理整顿，维持高利率的两大基点开始发生动摇。同时金融市场利率下降经过一段时间传导将传导到实体经济领域，货币政策将更加宽松，也有助于利率下行。

3、改革盘活存量，新一轮资产重估可期。假如说房地产市场出清是破的话，全面深化改革就是立。经过一年多的准备，全面落实改革的制度条件更加成熟；四中全会召开，依法治国替代运动式的反腐，全面落实改革的组织条件具备。在所有改革中我们尤其推崇一带一路、国企改革和土地改革。这三大改革的实质都是通过改革来盘活存量，使得隐性的价值显性化，这将掀起一轮传统产业、传统资产的价值重估。 （完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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