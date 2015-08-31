多位官员担心中国经济已经进入“棘手”阶段--经济学家

路透杰克森霍尔8月31日 - 一位知名中国经济学家周五表示，中国经济正进入变化莫测的阶段，在降低经济成长对制造业及房地产投资依赖程度之际，却还未成功过渡至新成长模式。

中国清华大学教授李稻葵在一场年度全球央行大会上表示，“中国经济已经进入一个相当棘手且艰困的阶段...官员们对此感到忧心。”

李稻葵称，当前的经济需要扩大改革，以便更多地通过国内消费及服务来促进经济增长。

他补充称，中国股市近期下跌反映出这样的过渡模式，同时也反映出对成长略为丧失信心，但对于钢铁生产等传统产业也是“健康的股价调整”。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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