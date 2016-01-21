焦点：中国消费者今年可能会捂紧荷包

图为深圳一家黄金饰品店的店员等待顾客上门。 REUTERS/James Pomfret

路透上海1月20日（记者 Pete Sweeney） - 全球经济前景面临更多利空消息：中国消费者今年可能削减支出，比如减少外出就餐，推迟更换智能手机，停止冲动购物。

中国决策层将为此感到忧虑。中国股市震荡以及薪资增长停滞已经让他们疲于应对。

去年中国经济增速为25年的最低水平，分析人士将经济增速至少符合政府目标归功于消费者支出。

“中国消费者在2015年赶来救援。”经济学人信息社（EIU）分析师Tom Rafferty写道。“他们的支出有助于抵消了工业及投资疲软的拖累，工业和投资是中国经济成长的传统驱动力。”

但不能保证他们今年还会这么做。

澳新银行（ANZ bank）周三发布的一项调查显示，本月中国消费者信心下滑至纪录低位。来自美国研究机构的中国褐皮书调查报告数据显示，四季度中国就业增长及薪资增长处于四年低点。

上海接受路透采访的购物者的说法与这些调查不谋而合。这些受访者表示，他们会控制支出，很有可能削减支出。

**减少购物**

一位周姓男子称，去年他和女朋友外出就餐费用约为7万元（10,642美元），购买服装及配饰费用为4万元。该男子表示，鉴于经济情况，今年他们计划削减费用开支近三分之一。“我们会更多在家做饭。我可能会不那么频繁地换手机等电子产品。”

“我觉得我的收入增长的速度，无法跟上上涨的物价。”一位30岁、在商店看杯子和床单的郑姓女子说道。“这些不是必需品。我可能会对自己有所控制……尽量不过于频繁地购物。”

更受冲击可能是中国日渐增多的老年人。他们认为，用于健康方面的费用正在侵蚀他们的可支配收入。

一位拒绝透露姓名的55岁退休女性对路透称，她不得不花大笔的钱来买空气净化器，以应对空气污染。“我宁愿把钱存起来，以防生病要看医生。”她说道。

许多中国的小零售商也受到挤压。他们本身就是消费者，生存完全依赖国内的需求。

上海一家手机店的董姓店主称，去年下半年销售锐减。“这种情况很奇怪，但我真的不知道为什么，可能是因为股市下跌吧。我觉得2016年会更糟糕。”

**不利因素**

经济学家警告称，如果今年薪资增长停滞，失业率开始上升，那么消费者支出就会减少。

此外，中国消费者在海内外的购买力可能会减弱，因为近期人民币贬值，会影响许多在中国市场销售的进口品的价格。

“我们预测今年消费者支出增速将放缓，因为薪资增速放缓，此外工业领域的疲弱依然有可能更强烈地向消费领域蔓延。”Oxford Economics驻香港的亚洲经济部门负责人Louis Kuijs写道。

有迹象显示，中国消费领域出现的反弹势头仍在继续。

澳新银行的消费者信心调查显示，更多受访者认为眼下是购买大件物品的良机。根据中国汽车工业协会，今年新车销售料将增长6%，高于去年的4.7%。

“去年业务情况不好，而且不可能好转。”上海一家服装店的店主说。“有钱人买奢侈品，穷人则会存钱。”（完）