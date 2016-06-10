李克强：中国新型消费市场潜力巨大 为境内外投资者提供新机遇

路透上海6月10日 - 中国国务院总理李克强表示，中国经济正处在转型升级过程中，服务业和消费对经济增长的贡献率超过半壁江山，通信、医疗、体育等新型消费市场潜力巨大，这为国内外投资者提供了新的市场机遇，也为实现绿色发展提供了新的契机。

中国政府网援引他此前在“全球首席执行官委员会峰会”座谈交流时的话称，当前中国经济希望和挑战并存，希望大于挑战，有结构调整带来的机遇，同时有新经济发展带来的活力。中国要实现经济转型升级，体制机制上靠改革，技术上靠创新。

“中国的新经济发展方兴未艾，新产业、新技术、新业态、新模式层出不穷，新经济不仅带动了大量就业，也盘活了部分过剩产能和闲置资产，改造和提升着传统产业。”李克强说。

李克强还表示，中国作为最大的发展中国家，仍处在工业化、城镇化进程中，拥有巨大的发展空间和市场潜力，仍然是外国投资者的热土。中国政府将采取更多举措吸引外国投资者来华投资兴业，为在华的国内外企业营造一视同仁、公平、透明的市场环境。中国对外开放的大门会越开越大。（完）